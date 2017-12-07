KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AKYÜREK, BOZKIR YATIRIMLARINI İNCELEDİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Yatırım Hamlesi programları kapsamında Bozkır’da Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ve Medeniyet Okulu’nun dönem açılışını gerçekleştirerek, Bozkır Çayı Çevre Düzenlemesi, prestij cadde, modern taksi durakları gibi çok sayıda yatırımda incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Yatırım Hamlesi programları kapsamında Bozkır ilçesinde çeşitli yatırımları inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün ile birlikte ilk olarak ilçedeki Medeniyet Okulu dönem açılışı programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, medeniyetimizin hayata dair bizlere neler söylediğini anlatmak için bu programları yaptıklarını söyledi. Medeniyet Okulu’nun Konya’nın dört bir yanında tüm çocuklara hitap eden programlar yaptığını belirten Başkan Akyürek, projede emek veren herkese teşekkür etti.

“Konya’nın en yaygın eğitim faaliyeti KOMEK’tir”

KOMEK Bozkır şubesinin dönem açılışına da katılan Başkan Akyürek, KOMEK’e 2004’ten bu yana yapılan kayıt sayısının 512 bini geçtiğini söyledi. Başkan Akyürek, “Konyamızın en yaygın eğitim faaliyeti KOMEK’tir. Biz, Konyamıza, insanımıza hizmet ediyoruz. Türkiye’de Meslek Edindirme Kursları’nı Milli Eğitim Bakanlığı ile sertifikalı hale getiren ilk il İstanbul ile birlikte Konya’dır. Yine Meslek Edindirme Kurslarımızı Milli Eğitim ve Halk Eğitimle daha güçlü hale getirdik” ifadelerini kullandı.

“KOMEK ulusal bir marka haline geldi”

31 ilçede sürdürülen KOMEK eğitimleri sayesinde vatandaşın sosyo-kültürel seviyesinin artığına vurgu yapan Başkan Akyürek, “Bozkır KOMEK’e 700’den fazla kayıt olmuş. 31 ilçemizde yürüttüğümüz bu faaliyetlerimizle sosyo-kültürel seviyesini yükseltme ve arttırma, şehircilik standartlarını şehrimizin her bölgesinde oluşturma amacı taşıyoruz. KOMEK, ülke genelinde ulusal bir marka haline geldi, hatta uluslararası alana taşıdığımız faaliyetlerimiz oldu ve yurtdışında zaman zaman şubeler de açtık” ifadelerini kullandı.

“Bozkır bizim için önemli bir merkez”

Bozkır’ı çok önemsediklerini ve ilçenin bölge için önemli bir merkez olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, Bozkır’ın bulunduğu yer bakımından geniş bir alana hitap ettiğini, Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerinin de ellerinden geldiği kadar ilçeye hizmet ettiklerini söyledi.

Ülke gündemi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Türkiye Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, uluslararası camiada Türkiye üzerinde yapılan tüm hesaplarının ana amacının Türkiye’nin bölgedeki rolünü ortadan kaldırmak olduğunun altını çizdi. Bu konuda herkesin üzerine büyük sorumluluklar düştüğünü söyleyen Başkan Akyürek, “Türkiye büyük bir saldırı altında. Batılı güçler büyük bir oyun içinde. İslam dünyası hatta Mekke, Medine tehlike altında, Kudüs işgal altında. Şu anda tekerlerine çomak sokacak kimse yok. Ama tarihte buna dur diyebilen tek ülke Türkiye. Hep hakkı ve adaleti savunmuş. Buna yine dur diyecek tek ülkenin yine Türkiye olduğunu bildikleri için Türkiye üzerinde hesap yapıyorlar. Şu anda nerede bir savaş varsa ve kan dökülüyorsa orası İslam coğrafyasıdır. Onun için bizim esas sorumluluğumuz hak ve adaletin mücadelesini vererek yeniden büyük Türkiye’nin kuruluşuna katkı sağlamaktır” diye konuştu.

Bozkır Çarşamba Çayı çevre düzenlemesi yatırımı

Başkan Akyürek, Bozkır programı kapsamında Bozkır Çarşamba Çayı Çevre Düzenleme yatırımını da yerinde inceledi. Söz konusu yatırımın ilçeye ve bölgeye güzel bir renk kattığını söyleyen Başkanı Tahir Akyürek, “Bozkır’da önemli yatırımlar yaptık. Ama bizce Bozkır’daki en önemli çalışma, Grup Suyu İçme Çalışması ve Bozkır Çayı Çevre Düzenleme çalışmalarıdır. Çünkü Bozkır Çayı, ilçemiz için önemli bir şans. Burada her zaman bir su akışı var. Burada ilçe belediyemizle birlikte güzel bir çalışma ortaya koyacağız. Ana geçiş köprüsünün restorasyon çalışması gayet güzel olmuş. Oradaki genişletme ve teras çalışması ayrı bir renk katmış. Çevre, meydan ve oturma alanlarının düzenlemesi ile bent ve regülatörlerle burası aslında kayık ve sandalların yüzebileceği bir yer sağlanabilir. Bu proje üç aşamalı bir proje. İleride Konya’dan buraya tekne gezisi yapılabilecek bir çalışma düşünülüyor. İnşallah onlar da kısa sürede hayata geçirilir diye düşünüyoruz” dedi.

Bozkır Konağı açıldı

Restorasyonu tamamlanan binada yapılan ve içerisinde Şehir Müzesi’nin de bulunduğu Bozkır Konağı’nın da açılışını gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, daha sonra konağı gezerek projede yürütülen faaliyetler hakkında Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün’den bilgi aldı.

İlçeye kazandırılan prestij caddeleri de inceleyen Başkan Akyürek, “İlçe belediyemizin de katkıları ile şehir girişinden merkezine ve çıkışına kadar; andezit kaldırımı, çevre düzenlemesi ve aydınlatması ile ve birinci sınıf asfaltı ile önemli bir hizmete imza attık. Daha önce kaldırımı bile olmayan caddelerde şu anda andezit ve küp granit kaldırımlarla, trafik çizgileri ile ilçemiz son derece modern bir görünüme sahip oldu. Her şey ilçemiz, şehrimiz için” şeklinde konuştu.

Başkan Akyürek, daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm ilçelerde olduğu gibi Bozkır’da da yenilenen taksi duraklarını inceleyerek taksici esnafı ile sohbet etti. Konya genelindeki tüm taksi duraklarının yenilendiğini, duraklarda tek format ve aynı sistem uyguladıklarını söyleyen Başkan Akyürek, “Bugüne kadar 28 ilçemizde 103 taksi durağımızı yeniledik. Aynı zamanda yine Konya’nın tamamında otobüs duraklarını da yeniliyoruz. Bozkır’da da bu çalışmamız başladı. Ben, tüm esnaflarımıza hayırlı kazançlar diliyorum” şekline konuştu.