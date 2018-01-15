Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek: “ÇOCUKLARIMIZIN MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE BAĞLI YETİŞMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Medeniyet Okulu Projesi kapsamında Şehit Üsteğmen Mehmet Düzenli İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen programa katılarak öğrencilerle buluştu. Başkan Akyürek, Medeniyet Okulu Projesi ile çocukların milli ve manevi değerlerine bağlı bir şekilde yetişmesini amaçladıklarını söyledi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Şehit Üsteğmen Mehmet Düzenli İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek Medeniyet Okulu Projesi kapsamında geçekleştirilen değerler eğitimi ve Mobil Bilgehane etkinliklerine katıldı.
Okulda Medeniyet Okulu kapsamında sahnelenen ve Nasreddin Hoca’nın anlatıldığı tiyatro gösterisini öğrencilerle birlikte izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, daha sonra okul yönetimi ve öğretmenlerle sohbet etti.
NESİLLERİMİZİN YETİŞMESİ KONUSUNA KATKI YAPMAMIZ GEREKİYOR
Konya’nın tamamında bine yakın okulda Medeniyet Okulu ismiyle değerler eğitimi projesinin devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, kültürel belediyecilik adına eğitim faaliyetlerine önem verdiklerini ifade etti. Şehit Üsteğmen Mehmet Düzenli İmam Hatip Ortaokulu’nda tiyatro gösterileri, bilim tırı ve 10D sinema uygulamasını gösteren araçla öğrencilerin hizmetinde olduklarını kaydeden Başkan Akyürek, “Çocuklarımıza katkı yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın milli ve manevi değerlere bağlı bir şekilde yetişmesi ana amacımız. Yol, köprü, kültür merkezi, spor tesisi, okullar yapıyoruz ama nesillerimizin yetişmesi konusuna da katkı yapmamız gerekiyor. Medeniyet Okulu Projesiyle bunu gerçekleştiriyoruz. Binden fazla tiyatro gösterisiyle, ünite dergilerle, kitaplarla, eğitim programlarıyla, seminerlerle öğrencilerimize katkı yapıyoruz” diye konuştu.
Program sonunda okul bahçesinde öğrenciler için getirilen gezici kütüphane, bilim tırı ve 10D sinema gibi mobil araçları inceleyen Başkan Akyürek, öğrencilerle de yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.
A.ARAN
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek: “ÇOCUKLARIMIZIN MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE BAĞLI YETİŞMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
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