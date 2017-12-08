Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek: “KUDÜS ÜZERİNDE OYNANAN OYUNLARA ASLA SESSİZ KALMAYACAĞIZ”
Türkiye Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesine yönelik çabalarını kabul etmediklerini belirterek, “Kudüs üzerine oynanan oyunlara ülkemiz ve milletimiz asla sessiz kalmayacaktır” dedi.
Türkiye Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kudüs’ü İsrail’in başkent olarak tanımasına yönelik girişimleri hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Tahir Akyürek, Kudüs’ün işgal altında olmasının, başkent olarak ilan edilme çabasının ve Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen işgalin devam ettirilmesinin tüm Müslümanlar için büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu dile getirdi. Kudüs’ün işgal edilme çabalarını İslam dünyası için büyük bir acı olarak niteleyen Başkan Akyürek, Birleşmiş Milletlerin gasp olarak ilan ettiği Kudüs ve Filistin topraklarındaki mezalimin bütün Müslümanları uyandırması gerektiğini vurgu yaparak, “Bu bir provokasyon değildir, bu bir işgaldir, bir gasptır. Ve mutlaka bu gasp bir gün giderilecektir. Tüm Müslümanların sorumluluğu var. Kudüs bizim ilk kıblemizdir, ümmetin yetimidir, Müslümanların ortak davası olan mukaddes şehrimizdir. Bu konuda Türkiye’nin sorumluluğu daha fazladır. Biz de bu sorumluluğu ülke olarak, hükümet olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Osmanlı bakiyesi olan topraklardaki bütün olaylar bizi ilgilendiriyor. O nedenle Kudüs’ün başkent ilan edilmesi çabalarını kabul etmiyoruz, kınıyoruz. İslam mirası olan Kudüs şehri üzerine oynanan oyunlara ülkemiz ve milletimiz asla sessiz kalmayacaktır” diye konuştu.
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