KONYA CUMHURBAŞKANINI AĞIRLAMAYA HAZIRLANIYOR

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Konya İl Teşkilatı, Cumartesi günü Konya’ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programına hazırlanıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Konya İl Teşkilatı, Cumartesi günü Konya’ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programına hazırlanıyor. Hazırlıklar kapsamında AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe belediye başkanları ile ilçe başkanlarının katılımları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda belediye başkanları, ilçe başkanları ile il yönetimine hitap eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan şehrimize geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Mevlana Meydanı’nda bazı açılışlar yapacak. Ardından Selçuklu Belediyemizin yaptığı kongre merkezimizin hem açılışını hem de İl Danışma Meclisi’ni yapacağız. Dolayısıyla hem Mevlana Meydanı’ndaki toplu açılışı ve mitingi hem de İl Danışma Meclisimizi Konya’ya yaraşır bir şekilde yapmamız gerekiyor. İnanıyoruz ki Konyalı hemşehrilerimiz, her mitingde olduğu gibi Cumartesi günü saat: 13:30’da Şehir Meydanı’nı da yine hınca hınç dolduracak ve Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde ağırlayacaktır. Cumhurbaşkanımız da özellikle Konya ziyaretlerine büyük önem veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Konya’dan altığı feyzin hem yurtdışı hem de yurt içine yansımalarını hepimiz biliyoruz. Konya programında aldığı feyzi Cumartesi günü de yaşayacaktır diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. “İlk günkü aşkla çalışacağız”

İl Başkanlığı gibi önemli bir görevi kendilerine veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere AK Parti Genel Merkezi ile İl ve İlçe Teşkilatı’na teşekkür eden İl Başkanı Hasan Angı, ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek, “İl Başkanımız Musa Arat ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Zor bir dönemde hizmet yaptılar. Bir istifa sürecinin ardından yeni bir döneme girildi. Geçtiğimiz hafta sonu Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın yaptığı çalışma ile sizlerin, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri sonucunda bir netice hasıl oldu. Sonuçta da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız, bu görevi bizlere verdi. Bizler, ilk günkü aşkla çalışacağız. Partimiz, Konya’yı bir gözbebeği olarak görüyor. Geçmişte hayallerde bile olamayacak birçok çalışma, AK Parti İktidarları döneminde hayata geçti. Bu başarıda her birinizin katkısı var” diye konuştu. “Türkiye büyük bir lider kazandı” Türkiye’nin son yıllarda bölgenin önemli bir gücü haline geldiğini söyleyen Angı, bunun öneminin farkında olmamız gerektiğine de dikkat çekerek, “Bugün Ortadoğu’nun da, Afrika’nın da Kafkaslar’ın da Filistin’deki gözü yaşlı kardeşlerimizin de gözü Türkiye’de. Dolayısıyla bizim durma gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye büyük bir lider kazandı. Liderimizin kıymetini ve gönül coğrafyamızın bizden beklentisinin öneminin farkında olmamız gerektiğine inanıyorum. İnşallah önümüzdeki bu dönemi layıkıyla yapmanın gayreti içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı. “Yeni dönemin hayırlara vesile olmasını diliyorum” Toplantıda belediye başkanlarına ve teşkilat mensuplarına konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de, bugüne kadarki gayretleri dolayısıyla önceki dönem AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, İl Yönetimi, İl Gençlik ve Kadın Kolları Başkan ile yönetimlerine teşekkür etti. Yeni dönemin hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Başkan Tahir Akyürek, “Bugüne kadar 7 İl Başkanı ile çalışma imkânı buldum. Bugüne kadar görev almış tüm teşkilat mensubu kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Konya teşkilatları çok başarılı çalışmalara imza atmıştır bugüne kadar. Bu da bir Konya modelidir. Musa Arat Bey ile üç yıl çalıştık. Bu dönem çok yoğun ve özel bir süreçti. 17/25 Aralık Süreci ile başladı, sonra da üst üstü seçimler geçirdik. Teşkilatlarımızın her kademesi, gençlik ve kadın kollarımızla fedakârca çalıştık. Hamdolsun bizler bu bayrağı yere düşürmedik. Yeni bir döneme giriyoruz. Hasan Angı Bey, Kurucu İl Başkanımız, Milletvekilimiz. Kendileri tam 40 yıldır Konyamıza, ülkemize ve davamıza çeşitli alanlarda hizmet etti. Hasan Bey’in bu dönemde görev alması önemli. Ülkemiz kritik bir dönemden geçiyor. Bu yeni döneme hazırlanıyor. İnşallah yeni dönem daha başarılı ve güzel geçecek” dedi.