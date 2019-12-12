Konya Devlet Tiyatrosu oyuncuları AA'nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı
KONYA (AA) – Konya Devlet Tiyatrosu oyuncuları, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3'er fotoğraf için oy kullandı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin, yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü ve tiyatro oyuncusu Doğan Doğru, haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" isimli fotoğraflarına oy verdi.
Her bir fotoğraf karesinin ayrı bir hikayesi olduğunu dile getiren Doğru, AA'nın foto muhabirlerinin fotoğraflarında kalite ve emeğin açığa çıktığını söyledi.
Tiyatro oyuncusu Deniz Yuca ise haber kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Selin ardından", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" isimli fotoğraflarını seçti.
Oyuncu İlayda Alakoç Ünel de oylarını, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kontrollü yıkım", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor" ve spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğrafından yana kullandı.
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