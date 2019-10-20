Konya Enduro Fest 2019 Yarışları
KONYA (AA) – Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ile Konya Enduro ve Motor Sporları Kulübünün iş birliğinde düzenlenen Konya Enduro Fest 2019 Yarışları tamamlandı.
Festivale, farklı illerden yaklaşık 60 sporcu katıldı. Taş, lastik, kütük, araba, tünel ve uçuş rampalarının yer aldığı 3 kilometrelik arazide zamana karşı yarışlar yapıldı. Sıralama turları sonucunda genel kategoride Bayram Uysal birinci, Emre Coşar ikinci, Burak Akbulut ise üçüncü oldu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, burada yaptığı konuşmada, Konya'daki pistin Türkiye'de en büyük enduro pisti olduğunu belirterek bütün yarışmacılara başarılar diledi.
Etkinlikte yamaç paraşütü, paramotor ve microlight gösterileri de yapıldı.
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