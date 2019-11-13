Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi akademik yıl açılışı yapıldı
KONYA (AA) – Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde 2019- 2020 Akademik yılı açılış programı yapıldı.
Üniversite binasında düzenlenen açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından müzik dinletisi ile sürdü.
Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, törende yaptığı konuşmada, yürüttükleri projelerden verim alma sürecine girdiklerini, bundan sonra da üniversite olarak, çalışmalarıyla kendilerinden çok fazla söz ettireceklerini söyledi.
– Gıda ve tarım alanında ülkenin ilk ihtisas üniversitesi
Törende bir konuşma yapan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da, "Bu üniversitede bir akademisyene 7 öğrenci düşüyor. Adı da ihtisas üniversitesi, bunun da hakkını verecek bir yapılanma görüyoruz. Sanayiyle, Konya Şeker’le iç içe olması bakımından da baktığımızda sadece Konya’mızın değil, ülkemizin de göğsünü kabartan bir üniversiteye sahibiz şu anda. Konya da bu anlamda şanslı bir şehir, 5 tane üniversitemiz var, bugün dördüncü oluyor benim akademik yıl açılışına katıldığım. Bu davetlere koşa koşa geliyoruz, büyük bir keyifle. Böyle ilim yuvalarında olmak, ilimle yatıp kalkan, laboratuvarlarda zaman harcayan, dersler üzerinde kafa yoran öğretim üyelerimizle ve öğrencilerimizle beraber olmak, bizlere büyük bir güç ve enerji veriyor, geleceğimiz adına. Buralarda bu heyecanı, bu enerjiyi bu araştırma tutkusunu gördükçe bizlerde geleceğimiz adına, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği adına ümitleniyoruz. Buralar ilim-irfan yuvaları. Konya’yı ilk tanımladığımızda tabi, tarımın başkenti, diye söylenir, onun için bu üniversite Konya'ya çok yakışmış, emeği geçenlere ben çok teşekkür ediyorum." dedi.
Akademik yıl açılışında ilk dersi Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır verdi. Çakır, Sürdürülebilir Tarımsal Üretim Ve Gıda Sanayinin Gelişme ve Kalkınmada Rolü başlıklı sunumu yaptı.
Bu sene 4. Dönem öğrencilerini alan üniversite, yaptığı çalışmalarla milli ve yerli üretimi artırmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.
Programa, Vali Cüneyit Orhan Toprak, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Havacı Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın İle Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır, Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu Başkanı Harun Reşat Ersöz fakültelerin dekanları, akademisyenler, çiftçiler ile öğrenciler katıldı.
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi akademik yıl açılışı yapıldı
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