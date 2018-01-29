KONYA LOJİSTİK ÜSSÜ OLACAK

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi, MÜSİAD Konya Şubesi ve Lojistik Derneğinin birlikte düzenlediği 2. Lojistik Eğitimi Standartları Çalıştayı akademisyenler, lojistik sektöründen temsilciler ve iş adamlarının katılımıyla MÜSİAD Konya Şubesinde başladı.

Lojistik Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş sektör temsilcilerinin mezun öğrencilerden ne beklediklerini, nasıl bir mezun profili istediklerini söylemesi halinde üniversitelerdeki program çıktılarını bu beklentiler doğrultusunda oluşturacaklarını söyledi.

Sektörde belirli bir kaliteyi yakalamanın önemli olduğunu vurgulayan Tanyaş, derslerin bir standardının olması gerektiğine dikkat çekti.

Farklı üniversitelerde farklı ders programlarının olabildiğini anlatan Tanyaş üniversitelerde uygulamaya dönük eğitim vermenin önemini vurguladı. Eğitimci eğitiminin gerekliliğine de dikkat çeken Tanyaş, kendi alanıyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmayan akademisyenlerin bulunduğunu hatırlattı ve eğitimcilerin eğitiminin belirli bir seviyeye gelmesinin bir zorunluluk olduğunu kaydetti.

Konya lojistik üssü olacak

MÜSİAD Konya Şube Başkan Yardımcısı Necip Çimen ise Konya ekonomisini küresel ölçeğe taşımak için çalıştıklarını, Konya’nın marka şehirler arasındaki yerini alması için çeşitli projeler ürettiklerini belirtti.

Türkiye’nin dış ticaret fazlası sağlamasının gerekliliğine vurgu yapan Çimen, 2023 için gerekli lojistik altyapısının oluşturulmasının önemine değindi. Türkiye’de lojistik merkezler arasında demiryolları ile bağlantıların kurulmasının 2023 vizyonu için önemli olduğunu söyleyen Çimen, Konya’daki lojistik merkez ile ilgili bugüne kadar önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Lojistik merkezle Konya’nın bölgenin lojistik üssü olacağını söyleyen Çimen, bu konuyu sürekli gündeme getirerek belirli bir aşamaya gelmesini sağladıklarını aktardı.

Uygulamalı Eğitim Önemli

NEÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Diken de sektörün insan gücü ihtiyacını karşılamak için eğitim müfredatının güncellenmesinin elzem olduğunu belirterek üniversitede teorik eğitim verildiğini ama bunun uygulama ile pekiştirilmesinin büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi. Fakültelerinde 40 iş günü staj uyguladıklarını, zorunlu işbaşı eğitimi gerçekleştirdiklerini ve öğrencilerin geçme notunu piyasadan aldığı notlara göre verdiklerini ifade eden Diken, yıllardır dile getirilen üniversite – sanayi iş birliğinin bu çalışmalarla önemli bir noktaya geleceğini söyledi. Diken böylece uygulama noktasında da belirli bir aşamaya gelineceğini aktardı.

Lojistikte Çekirdek Eğitim Programı Uygulanabilir

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın bölüm sayısı arttığında nitelik ve verilen eğitimin her üniversitede aynı seviyeyi yakalayamayabildiğini belirtti. Kalite ile ilgili çalışmaların bundan sonra daha önemli olacağını söyleyen Aydın, kalite süreçleri ile bölümlerinin kendini tekrar değerlendirdiğinde öğrenci alamayan programlara da tekrar ilginin oluşacağını dile getirdi. Kalite sürecinde sadece teori ile kalmayıp uygulamaya da önem vermenin gerekliliğini anlatan Aydın, kalite süreci ile ilgili çalışmalarda sektörden görüş almanın büyük önem taşıdığını kaydetti. Lojistik eğitim programlarında belirli bir standardın sağlanabilmesi için çekirdek eğitim programı şeklinde bir müfredatın uygulanabileceğini söyleyen Aydın, bu şekilde çekirdek eğitim programı müfredatı uygulayan diğer bölümlerin belirli bir seviyeye geldiğini anlattı.

Toplam 2 gün sürecek program açılış konuşmalarının ardından çalıştayla devam etti. D.DOĞAN