Konya merkezli 34 ilde TSK’daki kripto FETÖ üyelerine operasyonu: 70 gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, TSK içerisinde yapılanan bir kısım FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan şahıslara yönelik başlatılan soruşturmalar çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri itirafçıların beyanları ile askeri personelin kimlik tespiti ve deşifre çalışmalarını tamamladı. Bugün sabah saatlerinde Konya merkezi 34 ilde Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görev yapan 47’si muvazzaf, 23’ü ihraç edilmiş askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Bu askerlerden 4’ünün astsubay diğerlerinin subay olduğu öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin daha önceki operasyonda itirafçı olan ’Mahrem Abiler’ tarafından deşifre edildiği ve kripto örgüt üyesi olduğu, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanmadıkları iddia edildi. Konya’da gözaltına alınan 2 şüpheli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Ülke genelinde gözaltına alınan şüphelilerin Konya’ya getirilmesi bekleniyor.