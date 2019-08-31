Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Mali Genel Kurulu yapıldı
KONYA (AA) – Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 67. Olağan Mali Genel Kurulu yaklaşık on bin çiftçinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Şeker Fabrikası'nda düzenlenen kurulda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik eti.
30 Ağustos zaferinin tırmıkla, çapayla, kağnı ile ön cephede savaşan Türk çiftçisinin başarısı olduğunu belirten Konuk, "Türk çiftçisinin, istiklalin kazanılmasından hemen sonra savaşta silah olarak kullandığı tırmıkla, çapa ile tarlada, tapanda, ekonomik istiklal için işine dört elle sarıldı. Sermayesi, sanayisi olamayan genç cumhuriyetimizin ekonomisini, tarladan ürettikleriyle çiftçilerimiz inşa etti. Ülke ekonomisine ilk can suyunu Türk çiftçisi verdi." ifadelerini kullandı.
Konuk, çiftçilerin ülkenin temel değerlerinden olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Türk çiftçisi, 97 yıl önce düşman çizmesine çiğnetmediği toprakları, şimdi de yabancı menşeli ürünlere ezdirmemekte kararlıdır. Üreticiler olarak biz, sofralardaki yerimizin tamamını, raflardaki, pazar tezgahlarındaki, fabrika üretim bantlarındaki bu ülkenin üreticilerine tahsisli her yerin tamamını geri istiyoruz. Rafların, pazar tezgahlarının, mutfakların, üretim bantlarının yabancı menşeli ürünleriyle, yani ithal tarım ürünleriyle dolması ile vatan topraklarının askeri işgale uğraması arasında fark yoktur. Şükür; rafların, pazar tezgahlarının, mutfakların tamamını kaybetmedik. İşgal yok ama kabul etmeliyiz ki sızmalar var. Biz Türk çiftçisi olarak hepsini püskürtüp, bizim olanın tamamını geri almakta kararlıyız. Herkes elini taşın altına koyacak. Devlet, üniversiteler, finans kuruluşları, sanayici, bürokrat, herkes üstüne düşeni yapacak."
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Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin Mali Genel Kurulu yapıldı
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