“Konya Şehir Şurası” yapıldı

KONYA (AA) – Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin gelecek stratejisinin ve vizyonunun belirlenmesi amacıyla Konya Şehir Politikaları Analizi-Şehir Şurası gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, kentin tarihi, ekonomisi, sanayisi, üretim gücü ve eğitim kalitesiyle Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.

Kentte yaşayanların bu şehre "benim şehrim' demesini arzu ettiğini anlatan Altay, şunları kaydetti:

"Geçmişte Selçuklulara payitahtlık yapmış ve 10 bin yıldır şehir kültürü olan bir şehirde, Hz. Mevlana'nın sözlerinin, eserlerinin neşredildiği, Sultan Alaaddin'in gezdiği sokaklarda yaşıyoruz. Konya'mızı geleceğe taşımak hepimizin görevi. Bu şehirde yaşayan herkesin buna katkı vermesini arzu ediyoruz. Onun için böyle geniş çaplı bir program düzenliyoruz. Her zaman söylüyoruz, Konya olarak bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz de şehir olarak şehrin geleceği için ortak hareket etmemizdedir. Şehrimizi hep birlikte 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hazırlamaya devam edeceğiz inşallah."

Programa, Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca katıldı.

Şurada, 31 ilçedeki muhtarlar, esnaflar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile mülakat ve anket şeklinde yapılan araştırma ile bölge bazlı istişare toplantılarından çıkan sonuçlar açıklandı.

Şuranın, özellikle Şehir Politika Analizi ve Şehir Strateji Belgesinin hazırlanması için büyük bir girdi sağlayacağı ifade edildi.