Konya Şeker ayçiçeği alım fiyatını açıkladı
KONYA (AA) – Konya Şeker, ayçiçeği alım fiyatını 2 bin 665 lira olarak belirledi.
Konya Şeker ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından ton başına 2 bin 500 lira olarak belirlenen ayçiçeği alım fiyatına, üretimi ve üreticiyi teşvik amacıyla destek ilavesi yaptıklarını belirtti.
Uluslararası sözleşme kriteri olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği için ton başına 2 bin 665 lira fiyat belirlediklerini bildiren Konuk, "Konya Şeker, ayçiçeği üretiminin yaygınlaşma ve kökleşme aşamasında olduğu Konya'da üretimi teşvik etmek, ayçiçeği tarımında üretim alışkanlığını yerleştirmek için diğer büyük alıcıların ilan ettiği fiyatların üzerinde bir fiyat açıklayarak ülkemizde ayçiçeğine yine en iyi fiyatı veren kurum oldu. Alım yapmaya başladığımız ilk yıldan itibaren ayçiçeğinde üreticimizin üretim alışkanlığı kazanması ve bunun pekişmesini sağlayacak şekilde bir fiyat politikası izledik. Bizim için fabrikamızın işletmecilik başarısı kadar önemsediğimiz bir diğer husus da ülkemizin daha az ayçiçeği ithal etmesi ve ithalata gidecek paranın Konya çiftçisinin cebine girmesi oldu." ifadelerini kullandı.
Ülke genelinde ayçiçeği üretiminin yaygınlaşması için gayret göstermeye devam edeceklerini vurgulayan Konuk, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz yıl ayçiçeğinde döviz kurundaki oynaklıktan kaynaklı bir dalgalanma vardı. Bu sene piyasada daha stabil bir durum var. Ümit ediyoruz bir daha o dalgalanmalar yaşanmaz. Çünkü o dalgalanmalar hem üretici hem işletmeler için hayati riskler doğuruyor. Üretici kuruluşu olarak bizim iki mecburiyetimiz var, biri üreticiyi ayakta tutmak, diğeri üreticinin fabrikasını ayakta tutmak. Üretici ayakta kalsın ki hem kendi geçimini sağlayacak üretimi yapabilsin hem de ülkemiz ele güne muhtaç kalmasın. Üreticinin fabrikası ayakta kalacak ki üretici üretmeye devam edebilsin, ürettiği ürünü açığa ekmek zorunda kalmasın, tüccarın, tacirin insafına terk edilmesin. Bu sene açıkladığımız fiyat Türkiye’deki yine en iyi fiyat. Gönül daha çoğunu arzu eder ancak üreticilerimiz şunu unutmasın, mamul ürününün bir piyasası var ve bu piyasada belirleyici olan ithal ürünün maliyetidir.
44 yağ oranlı ayçiçeği için peşin alımlarda 2 bin 665 lira fiyat belirledik. Üreticimizin mağdur olmaması için 30, 60 ve 90 gün vade seçeneklerinde ürün fiyatına vade farkı ilave ettik."
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