Konya Skal Turizm Profesyonelleri Derneği toplantısı

KONYA (AA) – Konya Skal Turizm Profesyonelleri Derneğinin, aylık olağan toplantısı yapıldı.

Konya'da bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Konya Skal Turizm Profesyonelleri Derneği Başkanı Recep İşleyici, turizmin bir ülke için çok önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Konya'yı tanıtmak için çeşitli faaliyetler düzenlediklerini belirten İşleyici, şunları kaydetti:

"İmalat için, ticaret için büyük girdiler gerekirken en düşük girdi ile en yüksek gelir elde edilen tek kaynak turizmdir. 'Bacasız fabrika' lafı buradan gelmektedir. Biz Konya Skal olarak Konya'nın tanıtımı konusunda çalışmalar yürütüyoruz. 2022 için de Dünya Skal toplantısının Türkiye'de yapılmasını ve bu başarılırsa 101 ülkeden gelen yaklaşık bin 500 turizmci skal dostumuza Konya'mızı tanıtmayı amaçlıyoruz."

İşleyici, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın kentte yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Koronavirüs nedeniyle turizmde de sorunlar yaşandığını ifade eden İşleyici, Türkiye'nin henüz böyle bir sorun yaşamadığını belirtti.