Konya SMMMO Başkanı Özselek’ten ABD’nin Kudüs kararına tepki
Seyit Faruk Özselek, yaptığı açıklamalarda Kudüs’ün işgal altında olmasının ve Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen işgalin devam ettirilmesinin tüm Müslümanlar için büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu ifade ederek, “Kudüs bizim ilk kıblemizdir. Müslümanların ortak davası olan mukaddes şehrimizdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da duyurduğu üzere Kudüs, Müslümanların çiğnetilmeyecek kırmızı çizgisidir. Kudüs yüzyıllarca Müslümanların yönetiminde kalmıştır ve İslam’ın ilk kıblesidir. Siyaset ortamında köşeye sıkışan Trump, kendisini kurtarmak için seçim vaatlerinde de sözünü ettiği Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etme çabalarına girişmiştir. Dünyaya dayatılmaya çalışılan bu girişimi şiddetle kınıyorum. Kudüs Müslümanların izzet ve haysiyetidir. Kudüs Filistinlilerindir. Kudüs tüm Müslümanlarındır ve öyle kalacaktır” şeklinde konuştu.
Konya SMMM Odası Başkanı Özselek, “Kudüs şimdiye kadar 3 büyük dinin mensuplarına ev sahipliği yapmıştır. Yüzyıllarca Müslümanların yönetiminde kalmıştır. Hristiyanlara terk edilmeyen bu şehir, Yahudilere de terk edilmeyecektir. Ülkemiz ve milletimiz asla Kudüs şehri üzerine oynanan oyunlara sessiz kalmayacaktır. ABD tarafından alınan bu karar bölgede önceden beri var olan ateşe benzin dökmek anlamına gelecektir. Ortadoğu barış sürecine indirilmiş ağır bir darbedir. Bu kararı kesinlikle kabul etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Kudüs için alınan bu karar, Ortadoğu’da bulunan diğer kutsal mekanlarımızı da kapsayan büyük bir oyunun parçasıdır. Kudüs Müslümanların onurudur ve öyle kalacaktır” ifadelerini kullandı.
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