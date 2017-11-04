KONYA’DA 14 YERLEŞİM YERİNİN DAHA SU HASRETİ SONA ERDİ
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, su sıkıntısı yaşayan mahallelerin sağlıklı, kesintisiz, uzun süreli su ihtiyacını açtığı kuyularla gideriyor. Bu kapsamda KOSKİ, 12 ilçede toplam 14 yerleşim yerinin su hasretini giderdi. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, su sıkıntısı yaşayan mahallelerin sağlıklı, kesintisiz, uzun süreli su ihtiyacını açtığı kuyularla gideriyor. Bu kapsamda KOSKİ, 12 ilçede toplam 14 yerleşim yerinin su hasretini giderdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü su azlığı, sağlıksız su, susuzluk, su şebeke ıslahı ve altyapı eksikliği olan ilçe merkezleri ve mahallerde çalışmaları sürdürüyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Yeni Büyükşehir Yasası ilçelerde ve mahallelerde yaşanan su sıkıntısını yaptıkları yatırımlarla giderdiklerini söyledi. KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün son olarak 12 ilçenin 14 mahallesinde su sıkıntısını giderdi.
Başkan Akyürek, su temin çalışmalarında toplam 2 bin 710 metre sondaj vurulduğunu, 164 litre/saniye debili su temin edildiğini kaydetti.
KOSKİ MAHALLELERİN SU ÖZLEMİNİ GİDERDİ
Su azlığı ve susuzluk sorunu yaşayan Bozkır merkez, Ereğli Taşbudak, Doğanhisar Karaağa, Kadınhanı Köylütolu, Derbent Mülayim, Cihanbeyli Kuşça, Çumra Ürünlü, Hüyük Selki, Yunak Hatırlı ve Hasanova mahallelerinde toplam bin 864 metre sondaj gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, toplam 120 litre/saniye debili su temin etti. Çeşitli nedenlerle su azlığı ve susuzluk çeken 10 mahalle böylece yeterli, sağlıklı ve uzun ömürlü suya kavuşmuş oldu.
UZUN ÖMÜRLÜ, SAĞLIKLI SUYA KAVUŞTULAR
Sağlıksız su sorunu yaşayan mahallelerde de sağlıklı, uzun ömürlü ve kesintisiz su temini çalışmalarını yürüten KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda suyu kimyasal olarak içilemez halde olan Ereğli Zengen, Ilgın İhsaniye, Sarayönü Özkent ve Başhüyük mahallelerinde toplam 846 metre sondaj gerçekleştirdi. Su temin çalışmalarında toplam 42 litre/saniye suya ulaşan KOSKİ, temin edilen suyu şebekeye aktararak vatandaşların sağlıklı su ihtiyaçlarını giderdi.
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KONYA’DA 14 YERLEŞİM YERİNİN DAHA SU HASRETİ SONA ERDİ
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