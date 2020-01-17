Konya'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
KONYA (AA) – Konya'nın Kulu ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 8'i çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Konya'dan Ankara'ya gittikleri öğrenilen 2 taksiyi, Ankara Caddesi'nde durdurdu. Yapılan kontrollerde Afganistan uyruklu 8'i çocuk 19 kişi yakalandı.
Araç sürücüleri ve yakalananlar emniyete götürülürken, göçmenlere 47 bin 850, sürücülere ise 34 bin 384 lira para cezası verildi.
Yapılan işlemlerin ardından düzensiz göçmenler, polis ekiplerince Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
BENZER HABERLER
-
Beyşehir'de sokak hayvanları için beslenme alanlarına yiyecek bırakıldı
-
Altındağ Belediyesi çocuklara çevre bilinci eğitimi verdi
-
Kayseri'de bin 62 litre sahte içki ele geçirildi
-
Kayseri'deki suç örgütü operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
-
Konya'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
-
Konya'da tarihi eser operasyonunda 20 parça eser ele geçirildi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.