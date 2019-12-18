Konya'da 3 hırsızlık şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı
KONYA (AA) – Konya'da kapı dilini düşürmek suretiyle evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri çocuk üç kadın şüpheli çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesindeki farklı evlerden para ve ziynet eşyası çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin daha önceden hırsızlık olaylarından çok sayıda suç kaydı bulunan Nazan G. (20) Pınar G. (18) ve Z. Y. (14) olduğunu belirledi.
Harekete geçen ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından üç şüpheliyi dolmuş beklediği sırada gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda bir miktar para ile ziynet eşyası ele geçirildi.
Şüphelilerin, hırsızlık yapmak için girecekleri evlerin önce kapı ziline bastıkları, evden çıkan olursa kiralık ev aradıklarını veya dilenci olduklarını söyledikleri, evde kimse yoksa özellikle kapısı kilitlenmemiş evleri "kapı dili düşürme" tekniğiyle açarak içeri girdikleri bilgisine ulaşıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
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