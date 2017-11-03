KONYA’DA 6 YENİ BİSİKLET TAKIMI KURULUYOR

Türkiye Bisiklet Federasyonu Konya’da düzenlene bir toplantıda bir araya geldi. Toplantıda Konya’da mevcut bulunan Çumra Çatalhöyük Belediye Spor, Taşken Belediye Spor ve Gençlik ve Spor bünyesinde bulunan bisiklet takımından sonra 6 yeni bisiklet takımının kararı alındı. Konya’da gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Konya Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Daire Başkanı Fatih Sert ve Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz’un yanı sıra yeni kurulacak takımların belediye başkanlarından Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Nuri Ödük, Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, Kulu Belediye Başkanı Dr.Ahmet Yıldız, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ve Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak katıldı. Toplantıda konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı; görevi devraldıktan sonra her ilde ve bölgede bisiklet sporunu ve bisikleti sevdirmek için çalışıyoruz. İlk kez World Tour klasmanına çıkan Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunun önceki yıllara göre hem katılımcı hem de bisikletçi sayısı olarak en üst düzeylere geldi. İnşallah bundan sonrada uygun olan tüm illerimizde hem yol hem de dağ bisiklet turnuvaları düzenlenerek bisiklet sporunun yeniden arzulanan yerlere ulaşacak dedi. Başkan Küçükbakırcı son olarak yeni kurulması kararı alınan bisiklet takımlarımıza hayırlı olması dileklerinde bulundu ve kurulacak olan bu takımlarla Konya Bisiklet liginin ilk adımı atılmış olduğunu söyledi.