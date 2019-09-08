Konya'da apartman kazan dairesinde erkek cesedi bulundu
KONYA (AA) – Konya’nın Kulu ilçesinde bir apartmanın kazan dairesinde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kemaliye Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki bir apartmanın kazan dairesine inen apartman sakini, yerde hareketsiz halde yatan bir kişi olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekipleri yaptıkları incelemede cesedin Ömer Altunay'a (68) ait olduğunu belirledi.
Altunay'ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Altunay'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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