Konya'da babasını silahla öldürüp gömdüğü iddiası
KONYA (AA) – Konya'nın Seydişehir ilçesinde babasını silahla öldürüp gömdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Babasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yusuf C. (19), jandarmadaki sorgusunun ardından Seydişehir Adliyesine getirildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Seydişehir Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.
Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada Yusuf C'yi, 4 Temmuz 2019'dan itibaren kayıp olarak aranan babası Hacı C'yi öldürdüğü iddiasıyla dün gözaltına almış, Hacı C'nin cesedi Seydişehir'in Boyalı Mahallesi'ndeki Boyalı Yaylası'nda gömülü olduğu yerden çıkarılarak morga götürülmüştü.
BENZER HABERLER
-
Sivas'ta trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı
-
Konya'da babasını silahla öldürüp gömdüğü iddiası
-
Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri
-
Fikret Orman'ın Kangal köpeği sevgisi
-
Öğretmenin, komşusunun kızını darbetmesi güvenlik kamerasında
-
Altınköy'de geleneksel köy düğünü yapıldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.