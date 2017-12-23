Konya’da baraj ve göletler yağış bekliyor
Baraj ve göletlerde sezondaki sulama suyu kullanımından dolayı su seviyesi azalırken, doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre 3 puan artarak yüzde 39 oldu.
Baraj ve göletlerin su seviyeleri ile ilgili bilgi veren Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürü Birol Çınar, Konya civarındaki depolama tesislerindeki durumun geçen seneye göre daha iyi olduğunu, şu anda herhangi bir olumsuzluk olmadığını söyledi. DSİ 4. Bölge Müdürü Çınar, Konya bölgesinde 23 depolama tesisi olduğunu, söz konusu depolama tesislerinin ortalama doluluk oranının geçen sene bugüne göre 3 puan daha iyi olduğunu vurgulayarak, “22 Aralık 2016 tarihinde bu depolamalarda doluluk oranı yüzde 36 iken, bugün aynı barajlardaki doluluk oranı yüzde 39. Geçen seneye göre daha iyi durumdayız. Yağışlı dönemdeyiz. Yağmur yağışları ve arkasından beklediğimiz kar yağışından sonra inşallah barajların geçen sene olduğu gibi sulama sezonuna tam kapasite hazır olmasını ümit ediyoruz. Şu anki veriler ortalama bazında çok iyi. Kar yağışlarının depolama tesislerine etkisini ancak bahar aylarında göreceğiz. Ama yağmurun etkisini yavaş yavaş görmeye başladık. O yüzden Konya civarındaki depolama tesislerindeki durum geçen seneye göre daha iyi. Şu anda herhangi bir olumsuzluk yok” dedi.
“Suyu tasarruflu kullanmak, bilinçli kullanmak olmazsa olmazımız”
Bol yağış beklediklerini söyleyen Bölge Müdürü Birol Çınar, “İnşallah yağmur, arkasından kar yağışı, sonrasında depolamalar dolu bir şekilde sezona girmeyi ümit ediyoruz. Ancak ne olursa olsun suyu tasarruflu kullanmak, bilinçli kullanmak olmazsa olmazımız. Ne kadar suyunuz olursa olsun bu konudaki hassasiyetin aynı şekilde devam etmesi lazım. Konya çiftçisi bu konuda çok bilinçli, suyu çok tasarruflu kullanıyor. Tasarruf bilincinin artarak mutlaka devam etmesi gerekli. Artık vahşi sulama dediğimiz sulamalar yok. Onun ciddi bir faydası oldu. 40-45 yıl önce yapılan klasik yöntem sulama tesisleri borulu kapalı sisteme dönüştürülüyor. Bunların da ciddi anlamda faydası olacak. Sulama suyunun yanında evlerde kullandığımız suyun da bilinçli kullanılması, tasarruflu bir şekilde tüketilmesiyle biz yarınlara daha umutla bakacağız” şeklinde konuştu.
Öte yandan, Konya için büyük önem arz eden Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nde doluluk oranı geçen yıl Aralık ayı ortalarında yüzde 65 olurken, bu yılın aynı döneminde yüzde 69 oldu. Konya’da vatandaşların sulama ve içme suyu ihtiyacının bir bölümünü karşılayan Altınapa Barajındaki doluluk oranı ise geçen yıl yüzde 22 iken, bu yıl yüzde 19,8 oldu. Suyun azaldığı, kıyıların genişlediği Altınapa Barajına sürekli gezmeye, balık tutmaya geldiğini söyleyen vatandaşlar, şimdilerde suyun çok çekildiğini, balık tutmaya değil, hava almak için geldiklerini belirtti.
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