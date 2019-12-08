Konya'da dağcılar Doğu Türkistan'a destek için Küpe Dağı'na tırmandılar

KONYA (AA) – Konya'nın Seydişehir ilçesindeki bir grup dağcı, Doğu Türkistan'a yaşanan zulümlere dikkat çekmek için Küpe Dağı'na tırmandı.

Sabah araçlarıyla Taraşçı beldesine gelen 8 dağcı, soğuk hava ve sis altında kar üzerinde tırmanışa geçti.

Toros Dağları'nın zirvesine ulaşan ekip, burada Türk bayrağı ve Doğu Türkistan bayrağı açarak Çinin uygur bölgesinde yaşanan zulme dikkat çekmek için "Şimdi Değilse Ne zaman, Yalnız değildir Türkistan, Seydişehirli Dağcılar" pankartını açtılar.

Dağcılardan Mutafa Ünal, yaptığı açıklamada, "Çin zulmü altında inleyen Doğu Türkistanlı kardeşlerimize destek olmak amacı ile onların sesini dünyaya duyurmak, onlara destek olmak için Seydişehirli dağcılar olarak zirve tırmanışı gerçekleştik. Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz yalnız değildir. Kardeşlerimize yapılan insanlık dışı zulmü tüm dünyaya haykırıyoruz ve diyoruz ki Türk milleti dünya üzerinde zulüm gören Türk arıyorsa doğu Türkistan'a baksın ve diyoruz ki İslam ümmeti dünya üzerinde zülüm gören Müslüman arıyorsa Doğu Türkistan'a baksın." İfadelerini kullandı.

Seydişehirli dağcılar, zirvede fotoğraf çektikten sonra döndü.