Konya'da “Engel Olma Fırsat Ol” projesi tanıtıldı
KONYA (AA) – Seydişehir ilçesinde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenen "Engellilerimizin Sosyal Entegrasyonunda Bize Engel Olma Fırsat Ol" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.
Toplantıda konuşan Ümit Çocukları Derneği Başkanı Münevver Yalçınkaya, "Bugün burada Ümit Çocukları Derneği’nin yürütücüsü olduğu, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteklediği, "Engellilerin Sosyal Entegrasyonunda Engel Olma! Fırsat Ol” projesinin tanıtımı için toplanmış bulunuyoruz. Bu yolda bizlere yol arkadaşlığı yapan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Etkinliğe katılan Kaymakam Aydın Erdoğan da, "Farkındalık yaratacak sosyal projelere de ihtiyaç var. Bu projeyle engelli bireylerin bağımsız bir şekilde yaşamalarını sürdürmesini hedef edindik. " diye konuştu.
Daha sonra projeye katkı verenlere teşekkür plaketleri verildi.
Özel Eğitim İş Uygulama Okulu’nda gerçekleşen toplantıya Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Salih Yahya Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, sivil toplum örgütü temsilcileri, Ümit Çocukları Derneği üyeleri ile öğrenci velileri katıldı.
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