Konya'da hayvan hırsızlığı
KONYA (AA) – Konya'nın Çumra ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında durdurulan 70 DF 458 plakalı araçta 13 küçükbaş hayvan ile 5 kişinin bulunmasından şüphelendi.
Yetkililerin yaptığı incelemede, hayvanların Hatice Çınar'a ait olduğu ve ağıldan çalındıkları tespit edildi.
Şüpheliler M.U, Ü.Y, K.K, H.E. ve Y.K, gözaltına alınırken M.U'nun evinde yapılan aramalarda Çınar'a ait 18 küçükbaş hayvan daha ele geçirildi.
Şüphelilerden M.U, H.E. ve Ü.Y, tutuklanarak cezaevine gönderilirken Y.K. ile K.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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