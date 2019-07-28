Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
KONYA (AA) – Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ali Ata idaresindeki 42 ATA 57 plakalı otomobil, Konya-Seydişehir kara yolunun 30. kilometresinde Sıtkı Yıldız yönetimindeki 06 ZPK 58 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Ali Ata ile aynı araçtaki Fatma Ata olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırıldı.
Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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