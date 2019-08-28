Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
KONYA (AA) – Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Seydişehir-Konya karayolu Çavuş kavşağında Memiş Akdağ idaresindeki 55 PH 761 plakalı otomobil ile Mehmet Ali Bağcı yönetimindeki 42 K 0770 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Miyase Bağcı yaralandı.
Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Akdağ'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.
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