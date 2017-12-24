Konya’da kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Türkiye’yi hafta sonunda etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Konya’da da kendisini gösterdi. Kent merkezinde akşam saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde kar olarak etkisini gösterdi. Gece saatlerinde kara dönüşen ve etkili olan yağışla birlikte kent beyaza büründü. Aralıklarla yağan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışıyla birlikte kent merkezinde ağaçlar ve park halindeki araçlar beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte vatandaşlar kar yağışı altında gezip, fotoğraf çektirirken, bazıları da kartopu oynayarak eğlendi. Aylardan sonra bekledikleri kar yağışının kendileri için büyük bir eğlence olduğunu belirten Konyalılar, yağışların başta çiftçiler olmak üzere kendilerini de çok mutlu ettiğini ifade etti.
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