Konya'da kar yağışı
KONYA (AA) – Konya'da gece boyunca aralıklarla süren kar, sabah saatlerinde Seydişehir ve Halkapınar ilçelerinde de etkili oldu.
Seydişehir-Antalya karayolu Alacabel Mevkisi'nde, kar yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. Kar yağışı bölgede yer yer şiddetlenerek etkisini sürdürüyor. Bölgede kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Alacabel'de ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Halkapınar'da ise yağmurun ardından etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezinde kar kalınlığı10 santimetreye ulaştı.
Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, bazı mahallelerde karın daha etkili olduğunu belirterek "Kar yağışı devam ediyor. Kapalı yolumuz yok. Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri, kış hazırlıklarını tamamladı. Hazır vaziyette bekliyoruz." diye konuştu.
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