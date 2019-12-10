“Konya'da kerpiç evin çöktüğü bölgede yıkılması gereken 12 binanın tespitini yaptık”
KONYA (AA) – Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Karatay ilçesinde göçen kerpiç evin enkazında 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili, "Bölgede, yaklaşık 100 dönüm alan içerisinde 347 bina var. Karatay Belediyesi bu olaydan önce 12 binayla ilgili karar almış, 10'unu da yıkmış. Bu binalardan iki tanesi sağlamlaştırılmış. Bölgede yıkılması gereken 12 binanın tespitini yaptık." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un görevlendirmesi üzerine Konya'ya gelerek, merkez Karatay ilçesinde göçen kerpiç evin bulunduğu bölgeye giden Gürgen, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve beraberindekilerle incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
İncelemenin ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gürgen, yaşanan elim olaydan dolayı üzgün olduklarını belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Olayın gerçekleştiği alanın içerisinde 24 tescilli bina oluğunu aktaran Gürgen, "Yıkılan kerpiç bina çok yıpranmış. Bu tescilli bir bina, binanın restorasyonu yapılacak. Aynı zamanda burada bulunan binaların güçlendirilmesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum talimat verdi. Buradaki 36 binanın risk, yapı tespitlerini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.
Gürgen, bölgedeki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.
Tespit edilen 36 riskli binadan 12'sinin yıkılacağını kaydeden Gürgen, şu bilgileri verdi:
"Bölgede, yaklaşık 100 dönüm alan içerisinde 347 bina var. Karatay Belediyesi bu olaydan önce 12 binayla ilgili karar almış, 10'unu da yıkmış. Bu binalardan iki tanesi sağlamlaştırılmış. Bölgede yıkılması gereken 12 binanın tespitini yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca buradaki 24 binanın güçlendirme ve restorasyon çalışması gerçekleştirilecek. Yıkılacak olan riskli binalarda kalan vatandaşlara da kira yardımı yapılacak. Vatandaşlarımızı uyarıyorum. Herkes kendi evinin tespitini bir kez daha gözden geçirsin. Hasar, zarar, ziyan var mı onlara baksın. 'Burada deprem olmaz' deyip bunları ihmal etmesin. Bu konuda bakanlığımız da vatandaşın emrindedir."
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“Konya'da kerpiç evin çöktüğü bölgede yıkılması gereken 12 binanın tespitini yaptık”
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