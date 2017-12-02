KONYA’DA KISA DÖNEM ERLER YEMİN ETTİ

Konya İl Jandarma Komutanlığında vatani görevlerini yapmak için silah altına alınan 369. kısa dönem erler, törenle yemin etti.

Yemin töreni Konya İl Jandarma Komutanlığı ek hizmet binasında gerçekleştirildi. Konya İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Albay Namık Kemal Çetinkaya, erlerin anne ve babalarına hitaben yaptığı konuşmada, “Canınızdan daha çok sevdiğiniz, her türlü kötülükten esirgeyerek büyüttüğünüz, bir bayram havası içerisinde askere uğurladığınız ve şimdi de kutsal ant içme töreninde yanlarında bulunduğunuz Mehmetçiğe büyük bir güç ve moral kaynağı olmaktasınız” dedi. Albay Namık Kemal Çetinkaya, yemin törenindeki erlere de seslenerek, “Kahraman Mehmetçikler, sizler bugün burada Türkiye Cumhuriyetinin, Atatürk ilke ve inkılaplarının, teminatı olarak devletimizin bağımsızlık timsali olan bayrağımız huzurunda silah arkadaşlarınıza omuz omuza vererek namusunuz üzere yemin edeceksiniz. Yeminin her kelimesi üstün vatan ve millet sevgisinin, mertliğin, dürüstlüğün, inancın, emirlere mutlak itaatin tartışılmaz simgesidir. Edeceğiniz yemin ile vatan, millet ve cumhuriyete sadakatle bağlı kalacağınızı, kahraman teşkilatımızın gelenek ve kurallarını kararlılıkla savunup uygulayacağınızı tek bir ağızdan haykıracaksınız” ifadelerini kullandı.

Birliğe ilk katılan er ile eğitim ve sporda başarılı olan erlere, Albay Namık Kemal Çetinkaya tarafından ödülleri verildi ve tören geçişi yapıldı. 369. kısa dönem erler, tören sonunda aileleri ile buluştu. Tören alanındaki küçük bir çocuk ise süt içerek dayısının yemin törenini izledi.