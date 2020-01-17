Konya'da kız kardeşler cinayeti sanığının akıl sağlığı raporla tespit edilecek
KONYA (AA) – Konya'da komşuları öğretmen Şeyma ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı öldürdüğü, anneleri Hacer Sarı'yı da yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, akıl sağlığı raporu için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muzaffer Canpolat cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, müşteki yakınları ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.
Sanık Canpolat'ın avukatı, müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor aldırılmasını talep etti.
Sarı ailesinin avukatı Ferit Atalay ise sanığın suçunun sabit olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Adli tıptan alınacak rapora ihtiyaç olmadığını dile getiren Atalay, "Sanığın duruşmadaki tavırları, ifadeleri, suçu işleyiş şekli göz önüne alındığında cezai ehliyetini sorgulamaya gerek olmadığı görülecektir." ifadesini kullandı.
Duruşma savcısı, sanığın akıl sağlının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesi ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüşünü sundu.
Mahkeme heyeti, sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevkine ve tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Avukat Atalay, duruşma sonrasında, avukatlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle adliye binası önünde basın açıklaması yaptı.
Türkiye'deki kadın cinayetlerinin önüne geçebilmek için bu davada verilecek kararın emsal olacağını kaydeden Atalay, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Tüm gayretimiz bunun gibi acımasızca işlenmiş kadın cinayetlerinin önüne geçebilmek." diye konuştu.
– Olay
Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Revan Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Muzaffer Canpolat, komşuları Hacer Sarı (51) ile kızları Şeyma ve Tuğba Sarı'yı evlerinde tabancayla vurmuştu. Öğretmen olduğu öğrenilen Şeyma Sarı olay yerinde hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan yaralılardan Tuğba Sarı da kurtarılamamıştı.
Olayın ardından polise teslim olan Canpolat, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
-
Yabancı yatırımcının gözü Türk girişimlerinde
-
Selçuklu Belediyespor, 2019'da yaklaşık 30 bin çocuğa spor yaptırdı
-
Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav Türk futbolu için kurtuluş reçetesini açıkladı:
-
Lider Sivasspor, Beşiktaş maçına odaklandı
-
Minik öğrencilerin ilk heceleri, annelerinin yazdığı mektup oldu
-
Yeşil ile beyazın buluştuğu Yıldıztepe Kayak Merkezi sömestir tatilinde dolacak
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.