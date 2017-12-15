Konya’da Kudüs mitingi

Davamız Kudüs Konya Buluşması, Mevlana Meydanı’nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, İstanbul’da cuma namazını kıldıktan sonra Konya’da düzenlenen Kudüs mitingine telekonferans sistemiyle canlı olarak bağlandı. Erdoğan, İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’ni gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, Türkiye’nin öncülüğünde gerçekleşen zirveye, 30’un üzerinde devlet ve hükümet başkanıyla meclis başkanlarının iştirak ettiğini söyledi.

“Amerika’nın Kudüs kararının iptali için BM nezdinde de girişimler başlatıyoruz”

Amerikan yönetiminin provokatif açıklamasından 7 gün sonra teşkilatın en geniş katılımlı toplantılarından birini İstanbul’da gerçekleştirdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu vahdet tablosu, Kudüs’ün ve Filistinli kardeşlerimizin yalnız olmadığını dünya aleme gösterdi. Zirvede Kudüs ve Filistin konusunda tarihi önemde kararlar aldık. Öncelikle Amerika’nın Kudüs’le ilgili açıklamasının hükümsüz, hukuksuz ve gayrimeşru olduğunu ilan ettik. Müslümanların Kudüs üzerindeki haklarından asla sarfı nazar etmeyeceğini özellikle belirttik. Bununla kalmadık; oy birliğiyle Kudüs’ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanıdık. Artık İslam İşbirliği üyesi tüm ülkeler nezdinde Kudüs, Filistin’in başkentidir. Avrupa başta olmak üzere dünyadaki tüm ülkeleri de Filistin’in bağımsızlığını tanımaya ve Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak kabul etmeye davet ettik. Sadece bununla da yetinmedik. Amerika’nın Kudüs’le ilgili kararının iptali için Birleşmiş Milletler nezdinde de girişimler başlatıyoruz. Zira 1980 tarihli 978 sayılı Güvenlik Konseyi kararına göre, hiçbir ülke Kudüs’te büyükelçilik bulunduramaz. Amerika altında imzası olan bu karara aykırı hareket etmiştir. Dünyada hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Hem demokrasinin hamiliğini yapma iddiasında olacaksınız hem de keyfiniz istediği zaman hukuk, demokrasi ve hak namına ne varsa üzerinde tepineceksiniz. Bu rezillik asla kabul edilemez. Müslümanlar bu çifte standarda, bu adaletsizliğe, bu hak gasbına kesinlikle boyun eğmeyecektir. Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşenleri sonuna kadar yapmakta kararlıyız. Tüm mekanizmaları kullanarak, hukuku çiğneyenlerin ipliğini pazara çıkaracağız. Önce Güvenlik Konseyinde, orada bir veto olursa BM Genel Kurulunda bu haksız ve hukuksuz kararın iptali için çalışacağız. Ayrıca Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması için girişimlere başlıyoruz. Şu an dünyanın 137 ülkesi Filistin devletini tanıyor. İnşallah bu sayı gayretlerimizle daha da artacaktır.”

Bunların yanında İslam ülkeleri olarak Kudüs’ün tarihi kimliğini, Müslüman karakterini korumak, orada yaşayan Filistinli ailelere sahip çıkmak için yeni fonlar kurduklarını ifade eden Erdoğan, “Bu fonlarla oradaki kardeşlerimizi her alanda destekleyerek, Müslümanlara ait mahallelerin, evlerin, iş yerlerin, evlerin İsrail tarafından gasp edilmesinin önüne geçeceğiz. Mevlamızın inayeti ve Müslümanların dayanışmasıyla şu an aleyhimize gözüken bu dönemi de inşallah hayra tebdil edeceğimize inanıyorum. Nitekim şimdiden bunun emarelerine şahit olmaya başladık. Amerika’nın attığı bu adımla Filistin’deki işgal, zulüm ve devlet terörü dünyanın gündemine gelmiştir. Adeta unutulan Filistin meselesi, Müslümanlar başta olmak üzere milyarlarca insan tarafından yeniden sahiplenildi. İşlediği vahşi cinayetlere, yaptığı insan hakları ihlallerine ilişkin görüntüler, İsrail’in maskesini düşürerek, zulümden ve acıdan beslenen gerçek yüzünü ifşa etti. Hatta hatta 1937’den bugüne değin Filistin topraklarının nasıl parça parça İsrail’e verildiğini çok açık net ben de yaptığım bütün sunumlarda ifşa ettim” şeklinde konuştu.

Mitingde Konya STK Başkanı Muhsin Görgülügil’in açılış konuşmasının ardından konuşan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kudüs’ün İslam beldesi olduğunu, Konya’nın her zaman mazlumların yanında yer aldığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de, Konya’nın her zaman hakkın ve adaletin yanında olduğunu ifade ederek, terör devleti İsrail’in Kudüs’ü gasp etme çabasına Konya’dan ’hayır’ demek için burada olduklarını ifade etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun da, Filistin halkının yanında olduklarını söyledi. AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ise “Kudüs özgür oluncaya kadar hep ayaktayız” dedi.