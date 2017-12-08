Konya’da Kudüs protestosu

Amerika Birleşik Devleti Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak gördüğünü açıklamasının ardından protestolar devam ediyor. Kapu Camisinde cuma namazı çıkışı toplanan cemaat Kudüs için sloganlar attı ve basın açıklaması yapıldı. Yapılan basın açıklamasına vatandaşlarla birlikte AK Parti Milletvekilleri Mehmet Babaoğlu ve Ömer Ünal, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da katıldı. Toplanan kalabalık adına konuşan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Başkanı Muhsin Görgülügil, “Biz Müslümanlar olarak Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Allah indinde tek din İslam’dır. Hakimiyetini yeryüzüne hakim kılıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir. Müslümanlar bilin ki inanıyorsanız üstünsünüz. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağımızı ilan ederiz” şeklinde konuştu.

Kalabalık daha sonra İsrail ve Amerika aleyhine sloganlar attıktan sonra dağıldı.