Konya’da öğrenciler doğa ve temizlik için yürüdü

SEDEP gerçekleştirdiği etkinliklerle toplumsal konulara olan farkındalığı arttırmaya devam ediyor. Öğrencilere bitki yetiştirme sorumluluğu kazandırarak, doğaya olan saygılarını geliştirmek amacıyla düzenlenen “Kalemim Yeşeriyor” ve dil ve çevre temizliğine vurgu yapmak amacıyla gerçekleştirilen “Dilim Temiz Çevrem Temiz” etkinliği Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar’ın da katılımıyla İhsaniye İlkokulu’nda gerçekleştirildi.

“Kalemim Yeşeriyor” etkinliği kapsamında sınıfları tek tek ziyaret eden Altay ve Kayacılar öğrencilere içerisinde farklı bitki tohumlarının yer aldığı kalem dağıttı. Etkinliğin ardından protokol üyeleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla İhsaniye İlkokulu’ndan Gedavet Parkı’na kadar çevre yürüyüşü gerçekleştirildi. Öğrenciler yürüyüş boyunca ellerinde taşıdıkları pankartlarla temizlik değerine vurgu yaparak temiz çevre, temiz toplum çağrısında bulundu.

Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında Türkiye’nin en büyük değerler eğitimi programı olan SEDEP’i yürüttüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Kısa süre önce de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da özel teşvik ödülü almış olan projemizde etkinlikler yürütüyoruz. Bugün iki etkinlikle öncelikle çocuklarımıza tohumlarla birlikte kalemlerimizi de dağıtarak yeşeren kalem etkinliği düzenledik. Şimdi de çevre bilincinin arttırılması ve bir farkındalık oluşturmak adına İhsaniye İlkokulu’ndaki çocuklarımız ile birlikte pankartlarımızla Kazım Karabekir Caddesinde bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Burada amaç çevreyi kirletmeden temiz tutmak için bir farkındalık oluşturmak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

SEDEP kapsamında İhsaniye İlkokulu öğrencileri ile birlikte temizlik değeri üzerine bir farkındalık ve toplumsal bir mesaj vermek için bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, “Medeniyetin temel göstergelerinden birisi temizliktir. Bedenen, ruhen ve yaşanılan çevre itibariyle temiz bir toplum olabilmek için bu duyarlılığın hat safhada olması gerekiyor. Öğrencilerimizdeki temizlik bilincinin gelişmesi ve yerleşmesi için bugün öğrencilerimiz burada temizlik bildirgesi okuyacaklar ve hep beraber toplumsal bir mesaj vereceğiz” diye konuştu.

Kültür Park’ta son bulan yürüyüşün ardından İhsaniye İlkokulundan bir öğrenci tarafından temizlik bildirgesini okudu.