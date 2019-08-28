Konya'da öldürülen uzman onbaşı toprağa verildi
KONYA (AA) – Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden uzman onbaşı ve kuzeninin cenazesi defnedildi.
Ulu Camisi'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Uzman Onbaşı Erhan Yucael (24) ve kuzeni Yusuf İsikli'nin (23) cenazeleri Abitter Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Osman Koşar, İlçe Emniyet Müdürü Necdet Ercan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ölenlerin yakınları katıldı.
Öte yandan, Ankara'da görev yapan Yucael'in bir ay önce nişanladığı ve resmi nikah işlemlerinin tamamlamak üzere izin alarak memleketi Ereğli'ye geldiği öğrenildi.
Konya'nın Ereğli ilçesinde, aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Uzman Onbaşı Erhan Yucael (24) ve Yusuf İsikli (23) hayatını kaybetmiş, olay yeri yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasını tamir eden Fatih Öksüz (39) ise yaralanmıştı.
Güvenlik güçleri, olay yerinden kaçan 4 şüpheliyi Karaman'da Fatih Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına almıştı.
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