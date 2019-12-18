Konya'da otomobilin motor kısmından çıkan tavşanı dükkanında besliyor
KONYA (AA) – Konya'da oto tamircisi Mehmet Sefacı, tamirhanesine gelen aracın motor bölümünden çıkan evcil tavşanı iş yerinde besliyor.
Karatay Sanayi Sitesinde oto tamircisi Mehmet Sefacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerine gelen bir aracın motor bölümünde evcil tavşanın çıktığını söyledi.
Müşterisinin gün içinde galeriden yeni aldığı aracın, yağ lambasının yanması şikayetiyle kendisine geldiğini anlatan Sefacı, "Aracın kaputundan sesler geldiğini fark ettik. İncelememizde tavşanı görünce büyük şok yaşadım. Motor bölümünde bir tavşan… Hayvan, kabloyu kemirmiş, yağ lambası yanmış. Sağlık durumu iyi. Müşterimiz de büyük şaşkınlık yaşadı." diye konuştu.
Sefacı, çevredeki esnafın da yaşananlara inanamadığını belirterek, "Otomobilden sevimli bir tavşan çıktı. Meslek hayatımda karşılaşmadığım bir olay yaşadık. Müşterimiz tavşanı buraya bıraktı. Şimdi dükkanda besliyoruz. Dükkanı tavşanı görmeye gelenler bile var." ifadelerini kullandı.
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