Konya’da Şeb-i Arus töreni

Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri Şeb-i Arus programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bilhassa içinde bulunduğumuz bu sancılı, bu kasvetli günlerde Hazreti Mevlana’nın mesajlarını çok daha iyi idrak etmemiz gerektiğine inanıyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezinde düzenlenen Şeb-i Arus programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Mevlana’nın düğün gecesinde bu atmosferin sağlanmasına vesile olan herkese şükranlarını sunarak, “Mevlana Hazretleri ‘Herkes ayrılıktan bahsetti, bense vuslattan’ diyor. Bu gece vesilesiyle dinimiz, vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız için bir gül gibi toprağa düşen şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Manevi rehberlerimizi de tazimle anıyor Allah hepsinden razı olsun diyorum. Allah’a ulaşacak birçok yol var, ben aşkı seçtim buyuran Hazreti Mevlana’nın aşk ateşi aradan 7,5 asır geçmesine rağmen yüreklerimizden yanmaya devam ediyor. Her düğün gününde Hazreti Mevlana’yı yad ederken, bu ülkeyi bize vatan kılan değerleri de hatırlıyoruz. Bu gece mukabele-i şerifte ellerimizi semaya açarak aşk ve sevgi çeşmesinden kana içiyoruz. Bu gece vesilesiyle murakabeye, muhasebeye alarak nefislerimizi bir kez daha sigaya çekiyoruz. Her hususta olduğu gibi Hazreti Mevlana’yı anlamak, onun hikmet, ilim ve aşk menbaından istifa etmek de nasiple olur. Ruhunu ve gönlünü Hazreti Mevlana’ya açmayan onun Mesnevisi’nden de, rubailerinden de nasiplenemez. Kimilerine göre Mesnevi bir masal, bir meseller kitabıdır. Bazılarına göre rubailerle dolu şiir kitabıdır. Bize göre ise mesnevi bunlardan hiçbiri değildir. Mesnevi uçsuz bucaksız bir deryadır. Bir irşad kitabıdır, halimizin tasviridir. Mesnevi, sırlar, dersler tavsiyeler ve hazinelerle dolu bir ummandır. Mesnevi ümmisinden arifine, arifinden talebesine kadar her bir ferdin idrak seviyesine hitap edebilen muhteşem bir eserdir. Onun her bir kıssası bize derstir. Hazreti Mevlana Mesnevi’yi nasıl anlatıyor; ‘Bu kitap masal diyene masaldır. Fakat kendi halini bu kitapta görebilene er denilir.’ Gönül değirmeninde öğütülmeyen aşk ateşinde kavrulmayan sevgiyle söylenmeyen her söz fanidir. Aşk ve şevkle yapılmayan her iş bir yaprağın üstündeki toz mesabesindedir. Bir sam yeli ile kaybolup gider. Tarihimize baktığımızda atalarımızın geride hoşnut gönüller, kalıcı eserler bırakmalarının en önemli sebebi aşk ve sevgidir. Bu toprakları bize yurt kılan gönül mimarlarımızın, erenlerin, dervişlerin muhabbet seferleridir. Çünkü aşkla hareket eden önce gönülleri fetheder, kalpleri hamur eder” dedi.

“Zalimin yaptıkları hiçbir zaman yanına kar kalmaz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bilhassa içinde bulunduğumuz bu sancılı, bu kasvetli günlerde Hazreti Mevlana’nın mesajlarını çok daha iyi idrak etmemiz gerektiğine inanıyorum” diye konuşarak, “Bugün ülkemizde ve bölgemizde birileri kanla, kinle, şiddetle hedeflerini gerçekleştirmeye çalışıyor olabilir. Bazıları otobüste bekleyen sivilleri, evine ekmek götürenleri, sabah namazına giden imamı, kundaktaki yavruları katlederek güç devşirebileceklerini düşünüyor olabilir. Kimi rejimler varil bombalarıyla, balistik füzelerle, yıkım ve katliamla iktidarını koruyacağını düşünüyor olabilir. Kimi güçler Müslümanların hassasiyetlerini yok sayarak ve hatta özellikle çiğneyerek sabrımızı sınıyor olabilir. Ama Mevlana Hazretlerinin mesajları bize baskı ile ikbal peşinde koşanların, şiddet ve fitneyle iktidar hayali kuranların ne kadar büyük bir gaflet içinde olduklarını çok net bir biçimde anlatmaktadır. Unutmayınız ki aş tuz ile tuz da karar ile. Asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Kararlı olacağız ve elbette karını bileceğiz ki hedefimize ulaşabilelim. Tarihte sayısız kez teyit edildiği üzere zulüm ile abad olanın ahiri berbat olur. Zalimin yaptıkları hiçbir zaman yanına kar kalmaz. Hem bu dünyada hem de ahirette, katliamların, zulümlerin, dökülen masum kanların hesabı muhakkak sorulur, sorulacaktır. Sıkıntılar karşısında sabreden, Rabbine ram olan, birbirine kenetlenen bir milleti ne içerden ne dışarıdan kimse yıkamaz. Biz bir ve beraber olursak Allah’ın izniyle coğrafyamızda ekilmeye çalışılan fitne tohumları asla boy vermeyecektir. Kardeşliğimize halel getirmediğimiz, mazlum ve mağdura soframıza açtığımız sürece hiç kimse bize diz çöktüremez. Mezhep fitnesi üzerinden, kadim müştereklerimizi yok etme üzerinden yayılmaya çalışılan ayrılık rüzgarları biz kararlı durursak asla etkili olamayacaktır. Herkesten aşkla muhabbetle inancımıza, değerlerimize, vatanımıza sahip çıkmasını özellikle rica ederim. Hazreti Mevlana başta olmak üzere tüm gönül sultanlarımızı rahmetle, minnetle, tazimle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da, vefatından 744 sene geçmiş olmasına rağmen Hazreti Mevlana’nın sadece hoş seda bırakmadığını belirterek, “Özellikle günümüzde Müslümanların bu kadar büyük sıkıntılar içerisinde boğuştuğu insanlık aleminin de her türlü krizle bunaldığı dönemde, Hazreti Mevlana’nın da sözlerine ihtiyacımız var. Kendisini rahmet ve Fatihalarla anıyoruz. Bu coğrafyada birliğe beraberliğe ne kadar ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bu seneki etkinliklerin mottosu da ‘Kardeşlik Vakti’ olarak belirlendi. Biz bu dünyaya bölmek, parçalamak, dağıtmak için gelmedik, derlemek, toparlamak, birleştirmek için geldik. Hazreti Mevlana’nın sözlerine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Cenab-ı Allah bizi bu aziz milleti Hazreti Mevlana’nın yolunda ayırmasın” şeklinde konuştu.

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Her yıl her milletten yüzbinler bu müstesna an ile bütünleşebilmenin heyecanıyla şehrimizi teşrif ediyor. Konya’mız da kapılarını ardına kadar açıyor. Hazreti Mevlana’nın baki aleme irtihalinin 744. yıldönümü vesilesiyle Konya’mızı teşrif eden tüm misafirlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Hazreti Mevlana’nın ikliminde, kardeşlik vaktinde buluşanlara ne mutlu” dedi.