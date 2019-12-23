Konya'da şiddetli rüzgar evin çatısını uçurdu
KONYA (AA) – Konya'nın Bozkır ilçesinde şiddetli rüzgar evin çatısını uçurdu.
İlçede etkili olan şiddetli rüzgar, Karacahisar Mahallesi'nde muhtar Hikmet Yiğit’e ait evin çatısını uçurdu.
Muhtar Yiğit, yaptığı açıklamada, mahallede gece saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve yağışın hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.
Yiğit, "Fırtına evin balkonunun üstünü kapatan çatıyı kaldırarak evin üst kısmına attı. Güneş enerjimizin de kullanılmaz hale geldiği olayda 10 bin lira gibi bir maddi zararımız oluştu. Allah'a şükür herhangi bir canlıya zarar vermemesi tesellimiz." dedi.
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