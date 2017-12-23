Konya’da silahlı bıçaklı kavga: 3 yaralı

Olay, merkez Meram ilçesi Toprak Sarnıç Mahallesi Lavanta Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce aralarında henüz belirlenemeyen nedenle husumet bulunan bir grup, Ekrem Ö.’nün işyerine gelerek tartışmaya başladı. Silahlı ve bıçaklı kavgaya dönen tartışmada Ekrem Ö.’nün yanında bulunan arkadaşı Selçuk G. silahla, Hüseyin Y. ve Ali Ş. bıçakla yaralandı. Yaralılardan Selçuk G. özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Hüseyin Y. ve Ali Ş. ise Lalebahçe Polis Merkezine gitti. Yaralılar Hüseyin Y. ve Ali Ş. polis merkezine çağrılan sağlık ekiplerince Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından ise polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

4 araç zarar gördü

İki grubun işyerinde başlayan tartışması sokak üzerine taştı. Bu sırada şüpheliler sokak üzerine bulunan 4 araca maddi zarar verdi. Sokak üzerinde bulunan iki aracı zarar gören Yusuf Ş., “Birileri kavga etmiş. Biri silah çekmiş, öbürü de ona silah çekince sokağa gelişigüzel ateş edince böyle oldu” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.