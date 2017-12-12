Konya’da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, gece saatlerinde Ilıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.G., Ü.G., N.G. ve Yaşar G. silah ve bıçakla yaralandı. Yaralılar Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Yaşar G. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise yapılan ilk müdahalelerinin ardından Konya’daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.