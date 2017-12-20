Konya’da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

Patlatılan valizden perde çıktı.

Olay, saat 23.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir market önüne henüz kimliği belirlenmeyen bir kişi tarafından bırakılan sahipsiz valizi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, emniyet şeridi çekerek caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatıp güvenlik önlemi aldı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek valize fünye yerleştirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan uyarıların ardından, valiz fünye ile kontrollü patlatıldı. Büyük bir gürültüyle patlayan valizin içerisinden perde çıktı. Bu sırada çevredeki vatandaşlardan bazıları cep telefonları ile yaşananları görüntülerken, bazıları özçekim yaptı, bazıları da tehlike ihtimaline rağmen olayı film izler gibi izledi. Patlatmanın ardından kısa bir süre sonra cadde yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.