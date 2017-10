KONYA’DA TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ

Başbakan Binali Yıldırım, “Konya her zaman bizim davamıza omuz verdi, destek verdi. Bu kutlu yürüyüş, bu gelenek Konya’ya çok şey borçludur. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız yola çıkarken, AK Parti siyasetini başlattıktan sonra ona, bize, bu harekete ilk önce bağrını açan Konya’dır, Konyalılardır.” dedi. Başbakan Binali Yıldırım, “Konya her zaman bizim davamıza omuz verdi, destek verdi. Bu kutlu yürüyüş, bu gelenek Konya’ya çok şey borçludur. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız yola çıkarken, AK Parti siyasetini başlattıktan sonra ona, bize, bu harekete ilk önce bağrını açan Konya’dır, Konyalılardır.” dedi. Yıldırım, Mevlana Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış törenindeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Selçuklu Devleti’nin başkenti Konya’ya geldiğini söyledi. “Sevginin, ilmin, irfanın başkentindeyiz.” diyen Yıldırım, Konya’ya eli boş gelmediklerini, toplam tutarı 1 milyar 400 milyon lira olan 50 projenin açılışı için bir arada olduklarını belirtti. Yapımı tamamlanan eserlerin Konya’ya hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, “Konya’ya, Türkiye’ye bu hizmetleri yaptığımız için bahtiyarız. Konya her zaman bizim davamıza omuz verdi, destek verdi. Bu kutlu yürüyüş, bu gelenek Konya’ya çok şey borçludur. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız yola çıkarken, AK Parti siyasetini başlattıktan sonra ona, bize, bu harekete ilk önce bağrını açan Konya’dır, Konyalılardır, siz değerli hemşehrilerimizdir. Her zaman yanımızda oldunuz.” diye konuştu. Başbakan Yıldırım, Konya’nın, 16 Nisan halk oylamasında yüzde 73 destekle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine güçlü şekilde “Evet” dediğini, cumhurbaşkanlığı seçiminde ise yüzde 75 ile rekor oranda destek verdiğini hatırlatarak, “Konya, 15 Temmuz gecesi bu meydanda alçak FETÖ darbesine karşı büyük bir imanla kadın erkek, genç yaşlı meydana indiniz. Demokrasi nöbetlerinde ‘Türk milleti, kabul etmez illeti.’ dediniz. Bir olduk, beraber olduk,

FETÖ’cü hainlerin, onun arkasındaki şer odaklarının da tezgahını bozduk. Allah hepinizden razı olsun.” ifadelerini kullandı. Bu sırada alandaki vatandaşların “Feto gelecek, hesap verecek” sloganı üzerine Yıldırım, “Hiç merak etmeyin, hesaplarını en ağır şekilde veriyorlar. Allah’ın izniyle bu yiğit milletin bileğini asla bükemeyecekler. Bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya devam edeceğiz. Birlikte Türkiye olacağız.” karşılığını verdi. “Konya bizim baş tacımız” Toplu açılışı yapılan 50 projenin arasında konutlar, spor tesisleri, tarım yatırımları, su projeleri, okullar, hastaneler ve üniversitelerde derslikler bulunduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti: “Konya’nın ihtiyacı olan her türlü hizmet, bu açılışta var. Bugün Akşehir Yaylabelen Barajı’nı hizmete alıyoruz. Selçuklu’da yaklaşık 117 milyon değerinde kongre merkezini, Meram’da sosyal tesisleri, sağlık merkezini, Karatay’da hanım kardeşlerimiz için lokaller, Beyşehir, Çumra, Ereğli, Karapınar, Derebucak, Sarayönü’nde yol ve cadde düzenlemelerini yapıyoruz. Altınekin, Çeltik, Kulu, Selçuklu, Güneysınır ilçelerinde yapımı tamamlanan hastaneleri açıyoruz. Bütün bu eserler Konyamıza hayırlı, uğurlu olsun. Konya’yı geleceğin marka şehirlerinden biri yapmak için 15 yıldır durmadan, yorulmadan çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Çünkü Konya, bizim baş tacımız. Burada Konya’ya neler yaptığımızı anlatmaya zaman, kelimeler yetmez. Konya bizi bilir, biz Konya’yı biliriz.” Yıldırım, 15 yılda Selçuklu’nun başkenti, Mevlana’nın manevi mimarı olduğu Konya’ya 40 milyar lira yatırım yaptıklarını bildirdi. “Hizmetin adı bu, fazla söze hacet yok” Konyalılara verilen sözlerin tamamını yerine getirdiklerini vurgulayan Yıldırım, “Konya’da 15 yıl önce bölünmüş yol miktarı ne kadardı, bir hatırlayın. 15 yıl öncesine gidelim, 150 kilometre bölünmüş yolumuz vardı, şimdi bin kilometreyi geçtik. İşte hizmetin adı bu, fazla söze hacet yok. Bildiğiniz gibi Konya’nın ticareti, sanayisi ve ulaşımı için çok önemli olan çevre yolunun yapımına başladık. Bu yıl sonunda Karaman-Ereğli bağlantısı tamamlanmış olacak. Ayrıca Seydişehir-Manavgat arasındaki Tınaztepe tünelleri de yapılıyor. Hayırlı olsun.” diye konuştu. Başbakan Yıldırım, 15 yılda 19’u hastane olmak üzere 74 sağlık tesisinin hizmete alındığını, buna ilave olarak dev bir şehir hastanesinin Karatay’da şehre kazandırılacağını bildirdi. “Tıp fakültesi 2018’de tamamlanacak” Aralık ayında Konya şehir merkezinde, 600 yataklı Numune Hastanesinin, Ereğli, Beyşehir ve Seydişehir’de 250 yataklı birer hastanenin yapılacağını belirten Yıldırım, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesinin de 2018’de tamamlanacağını bildirdi. Yıldırım, 21 kilometre uzunluğundaki Necmettin Erbakan Üniversitesi-Meram Metro Hattı’nın projelerinin tamamlandığını, yapımına yakın dönemde başlanacağını kaydetti. Konya’da 55 bin metrekare alana sahip yüksek hızlı tren garının temelinin ağustos ayında atıldığını hatırlatan Yıldırım, gelecek yıl Konya Yüksek Hızlı Tren Garı’nın tamamlanacağını bildirdi. Yıldırım, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı’nın da 2018’de açılacağını açıkladı. Konya’ya yapılan hizmetlerin saymakla bitmeyeceğini söyleyen Başbakan Yıldırım, “Sizin sabırsızlıkla Cumhurbaşkanımızı, milletin adamını, liderimizi beklediğinizi biliyorum. Hiç merak etmeyin, Allah’ın izniyle Konyamıza, ülkemize bugüne kadar nasıl hizmetler yaptıysak, nasıl Konya’ya hızlı treni, Mavi Tüneli kazandırdıysak, bundan sonra da her türlü hizmeti yapmaya devam edeceğiz. Siz müsterih olun, durmak yok, yola devam.” diyerek sözlerini tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Olacağız ki o senaryoları yırtıp atabilelim. Bunu Çanakkale’de yaptık öyle mi? Bunu Kurtuluş Savaşı’nda yaptık öyle mi? Bunu 15 Temmuz’da yaptık öyle mi? İnşallah önümüzdeki süreçte de aynı iradeyi, aynı kararlılığı, aynı cesareti ortaya koyacak ve ülkemizi aydınlık geleceğine hep birlikte taşıyacağız.” dedi. Erdoğan, Mevlana Meydanı’nda gerçekleştirilen “Konya İli Toplu Açılış Töreni”ne katılarak vatandaşlara hitap etti. Vatandaşları selamlayarak başladığı konuşmasında yaklaşık 6 ayın ardından bir kez daha Konyalılarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Erdoğan, 16 Nisan halk oylamasında yüzde 73’lük “evet” oranıyla büyük, güçlü, müreffeh Türkiye mücadelelerine tarihi destek veren Konyalılara şükranlarını sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Siz bu yolda bizi hiç yalnız bırakmadınız. Bu yolda hep beraber yürüdük, bundan sonra da beraber yürümeye var mıyız? Ne diyorduk? ‘Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece.’ Gidecek miyiz gündüz gece? Sağolasınız, şimdi önümüzde yeni bir hedef var. Konya’dan 2019’da yapılacak seçimlerde tüm Türkiye’ye örnek olacak, şehrimizin tarihi ve manevi ruhuna uygun bir netice bekliyorum. Bunun için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Türkiye’nin güney sınırlarından ekonomisine kadar her yerden kuşatılmaya çalışıldığı bir dönemde, üzerimizde oynanan oyunları ancak bu şekilde bozabiliriz.” “Gençler ne yapacağız?” diye soran Erdoğan, sözlerini “Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Olacağız ki o senaryoları yırtıp atabilelim. Bunu Çanakkale’de yaptık öyle mi? Bunu Kurtuluş Savaşı’nda yaptık öyle mi? Bunu 15 Temmuz’da yaptık öyle mi? İnşallah önümüzdeki süreçte de aynı iradeyi, aynı kararlılığı, aynı cesareti ortaya koyacak ve ülkemizi aydınlık geleceğine hep birlikte taşıyacağız.” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya yöresine ait türkünün “Atı olan, el atına biner mi? Yiğit olan, ikrarından döner mi?” şeklindeki sözlerini hatırlatarak, “Biz de Allah’ın izni ve yardımıyla, sizlerin ve milletimizin desteğiyle ikrarımızdan dönmeyeceğiz. Konya, tek millet mücadelemizde bizimle mi? Konya, tek bayrak mücadelemizde bizimle mi? Konya, tek vatan mücadelemizde bizimle mi? Konya, tek devlet mücadelemizde bizimle mi?” değerlendirmesinde bulundu. Meydanı dolduranlardan “evet” yanıtını alan ve “Rabbim sizlerden razı olsun” diye karşılık veren Erdoğan, vatandaşlara “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.” ifadelerini tekrarlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar ve evelallah dünyaya Türk’ün, bu Türk yurdunun inşallah şanını çok daha güçlü kılarak bildireceğiz, duyuracağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’ye ‘Irak’ta, Suriye’de, Somali’de, Afrika’da, Balkanlar’da, Kafkaslarda ne işin var’ diyenlere sormak lazım, peki sizin buralarda ne işiniz var? Öyle mi? Çünkü bunların derdi yok. Bizim derdimiz var, derdimiz. Biz dertliyiz. Biz buralardayız çünkü bizim bu coğrafyaların hepsiyle de çok güçlü tarihi ve insani bağlarımız var. Buralarda ağlayan her çocuğun gözyaşını silmek, başını okşamak bizim boynumuzun borcudur.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Meydanı’nda gerçekleştirilen “Konya İli Toplu Açılış Töreni”nde, Konya’nın tarih boyunca kurucu ve öncü bir şehir olduğunu vurguladı. Alanda toplanan vatandaşlara, “Önümüzdeki bu kritik dönemde de Konyalılar olarak yine ilk saflarda yer almaya var mısınız? Konya, bir kez daha kurucu şehir olarak, büyük Türkiye’nin inşasında önemli bir rol oynamaya hazır mı 2023 hedeflerini hayata geçirmeye kararlı mı Konyalı gençler ülkemizi 2053’e taşımaya, Konyalı çocuklar ülkemizin 2071 vizyonunu üstlenmeye, Konyalı hanımlar eşlerinin ve evlatlarının yanında bu mücadeleye en ön saflarda katılmaya hazır mı?” sorusunu yönelten Erdoğan, vatandaşlardan “evet” yanıtını aldı. “Rabbim sana hamdolsun, bu kulunu bu milletin bir ferdi olarak yarattın ve bu milletimin hizmetkarı olmak bizler için bir iftihar meselesidir.” diyen Erdoğan, vatandaşlardaki bu heyecan, azim, ihlas olduğu müddetçe kimsenin Türkiye’nin de Türk milletinin de sırtını yere getiremeyeceğini belirtti. Erdoğan, şunları söyledi: “Türkiye’nin bu dirilişinden, silkinişinden, yükselişinden rahatsız olanlar, terör örgütleriyle el ele verip önümüzü kesmeye, bizi yeniden kendi biçtikleri dar gömleğe sığdırmaya çalışıyorlar. Halbuki biz, gönlümüze çizilen hudutların darlığına isyan eden bir milletiz, kükreyen bir milletiz. Türkiye’ye ‘Irak’ta, Suriye’de, Somali’de, Afrika’da, Balkanlar’da, Kafkaslarda ne işin var’ diyenlere sormak lazım, peki sizin buralarda ne işiniz var? Öyle mi? Çünkü bunların derdi yok. Bizim derdimiz var, derdimiz. Biz dertliyiz. Biz buralardayız çünkü bizim bu coğrafyaların hepsiyle de çok güçlü tarihi ve insani bağlarımız var. Buralarda ağlayan her çocuğun gözyaşını silmek, başını okşamak bizim boynumuzun borcudur.” “Burada ne işiniz var’ diye bize soramazlar” Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu coğrafyalarda yüreğine ateş düşen her anneye omuz vermenin asli vazifeleri olduğunu vurgulayarak, “Bir kadın izledim televizyon ekranında. Sizler de izlemişsinizdir, 4 yaşındaki bir yavruyu boynuna ipi geçirmiş yerde çekiyor. Böyle ana olabilir mi? Düşünebiliyor musunuz? İşte biz onlara bile anında müdahale etmek durumundayız. İzleyemeyiz. Buralarda ailesinin ve ülkesinin geleceği için endişe duyan her kardeşimizle kafa kafaya verip, çare aramak asla ihmal edemeyeceğimiz bir görevimizdir.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, şöyle devam etti: “Binlerce, on binlerce kilometre öteden gelip buralarda yaptıkları işleri kendilerine hak görenler, bizim 911 kilometre Suriye sınırı, 350 kilometre Irak sınırında ‘Burada ne işiniz var’ diye bize soramazlar. Bunu böyle biliniz. Oradan havan topları bize gelecek ve benim şehidim olacak, ‘Burada ne işiniz var?’ Yok öyle şey. Üstelik bu işi öylesine kirli bir şekilde yapıyorlar ki inanın bana onların adına biz utanıyoruz. Kendi vatandaşlarının güvenliği uğruna dünyayı kana ve ateşe bulayanlar, iş bizim vatandaşlarımızın güvenliğine geldiğinde bir anda kavramları, tanımları, sınırları değiştiriveriyorlar. Demokrasi onlara başka, bize başka işliyor. İnsan hakları onlarda başka bizde başka tanımlanıyor. Hukuk, onlarda başka bizde başka algılanıyor. Her türlü uluslararası kural, kaide, teamül onlara başka bize başka uygulanıyor.” “Bunlarda böyle bir adalet yok” Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek’in Destan şiirinde geçen “Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa” dizelerini anımsatarak, “Evet, bu taksimi kurt bile yapmaz velev ki kuzulara şah olsa ama bunlarda böyle bir adalet yok. Biz de tüm dünyaya dönüp, şiirin cihanşümul diliyle ve yine üstadın ifadesiyle diyoruz ki ‘Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak/ Haykırsam, kollarımı makas gibi açarak/Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden/Çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden.’ Evet, bir yandan tüm insanlığı ortak kubbemizden gelen çatırtılar konusunda ikaz ediyor diğer yandan da kendi gücümüz ve imkanlarımız nispetinde gelişmelere müdahil olmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu. Erdoğan, şunları kaydetti: “Artık hamdolsun bizim de silahlı insansız uçaklarımız var. Artık, ‘acaba verirler mi’ demiyoruz, biz yapıyoruz. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Hamdolsun. Daha neler olacak neler. Çalışıyoruz evelallah daha iyi olacak. Yeter ki biz birbirimize inanalım. Türkiye’nin haklı itirazlarına kimi zaman terör örgütlerinin namluları üzerimize yöneltilerek, kimi zaman ekonominin araçları bir silah gibi kullanılarak cevap verildiğini çok iyi biliyoruz. Bu mesajları gönderenler emin olsun, hepsini aldık. Hepsini de devlet ve millet hafızamıza kaydettik. Hepsi de hesabını göreceğimiz gün geldiğinde çıkartılıp ortaya konulacaktır. Biz biliyoruz ki bu işler heyecanla ve fevri çıkışlarla değil, sabırla ve planlı, programlı hamlelerle yürütülmek zorundadır.” Erdoğan, konuşmasını, “Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor, bana her şey Konya’yı hatırlatıyor.” diyerek tamamladı. Notlar Erdoğan’ın konuşmasının ardından toplu açılış törenine geçildi. Başbakan Binali Yıldırım, bakan ve milletvekilleriyle yapımı tamamlanan eserlerin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, tüm eserlerin hayırlı olmasını temenni etti. Erdoğan bu sırada kendisine seslenen bir vatandaşa, “Anacığım ellerinden öpüyorum. Duanda unutma inşallah.” şeklinde karşılık verdi. Konuşması öncesinde yanına gelen bazı vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, akülü aracıyla gelen engelli bir vatandaşla da fotoğraf çektirdi. Hülya Özkaya isimli vatandaş üzerinde Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resminin yer aldığı yağlı boya tabloyu takdim etti. Tören alanında, “Sevdamız koltuk makam değildir, sevdamız gençliğe hizmettir. Gençlik şehri Konya Reisin izindedir” ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik” şeklindeki ifadesinin yer aldığı pankartlar dikkati çekti. Törende, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, milletvekilleri, Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenindeki konuşmasının ardından Mevlana Müzesi’ni ziyaret etti.