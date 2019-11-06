Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
KONYA (AA) – Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hikmet Mızrak'ın (48) kullandığı 42 ADN 694 plakalı motosiklet, Seydişehir-Konya kara yolunun 40. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ortadaki refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan parçalar, aynı istikametten ilerleyen Mehmet Çınar (34) idaresindeki 42 ADE 272 plakalı motosikletin kaza yapmasına neden oldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mızrak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Diğer motosiklet sürücüsü Çınar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çınar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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