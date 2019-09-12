Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
KONYA (AA) – Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Özcan yönetimindeki 42 DPM 98 plakalı hafif ticari araç, Kulu-Konya kara yolunun 27. kilometresinde aynı yönde giden Muzaffer Y. idaresindeki 06 SFB 35 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön bölümü tırın altına girdi. Kazada sürücü Mehmet ve yanında bulunan Fatma Özcan (73) ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Fatma Özcan Kulu Devlet Hastanesine, Mehmet Özcan ise Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fatma Özcan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, sürücü Mehmet Özcan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Bu arada, tır sürücüsü Muzaffer Y. gözaltına alındı.
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