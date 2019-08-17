Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
KONYA (AA) – Konya'nın Ilgın ilçesinde minibüsle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Fatih Şahin (38) idaresindeki 42 GAT 01 plakalı minibüs, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Argıthanı Mahallesi yakınlarında, aynı yönde ilerleyen Fatih Dinç'in (56) kullandığı 42 O 2513 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü Şahin yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Şahin, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Traktör sürücüsü Dinç ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaza yapan araçlar nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda, geçişler tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Kaza sonrası polis soruşturma başlatttı.
-
YKS'de başarılı olan öğrenciler Vali Akın'ı ziyaret etti
-
Kaymakam Korkusuz'dan şehit ailelerine ziyaret
-
Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
-
Teknolojiye direnen kadınlar “koşan” geleneğini sürdürüyor
-
CHP İl Başkanları Toplantısı
-
Erciyes'te mahsur kalan baba ve oğlunu jandarma kurtardı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.