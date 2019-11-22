Konya'da trafik kazası: 4 yaralı
KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya giren araçtaki 4 kişi yaralandı.
Ali Akbaş'ın (74) kullandığı 34 LN 0523 plakalı otomobil, Beyşehir-Akseki kara yolunun birinci kilometresinde kontrolden çıkarak tarlaya girdi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Nadiye Akbaş ile Hilal ve Fatma Ekiz yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesini ardından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçtakilerin Derebucak ilçesinden ikamet ettikleri, Beyşehir ilçe merkezindeki evlerine seyir halinde oldukları sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.
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