Konya’da trafik kazası: 5 yaralı
KONYA (AA) – Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Fuat Aksoy idaresindeki 42 ERH 18 plakalı otomobil, Acıpınar Mahallesi Ereğli-Adana yolunun 10'uncu kilometresinde, Orhan Hacı idaresindeki 34 ZZ 3983 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle Orhan Hacı idaresindeki otomobil, şarampole devrilerek takla attı.
Kazada sürücüler Aksoy ve Hacı ile araçlarda bulunan Sıla Hacı, Gülsevinç Özbek ve Hasan Taşkıran yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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