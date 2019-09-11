Konya'da “yan bakma” kavgası: 1 ağır yaralı
KONYA (AA) – Konya'da bir eğitim merkezine kayıt yaptırmaya gelen iki gençten biri, aralarında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesindeki 100. Yıl Meslek Eğitim Merkezine kayıt yaptırmaya gelen Furkan K. (17) ile Talha Ü. (17) arasında "yan bakma" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Talha Ü, Furkan K'yi göğsünden bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Furkan K, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan Talha Ü, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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