Konya’da yangında ölen baba ve 3 oğlu toprağa verildi

Konya’nın Ilgın ilçesinde gece saat 03.00 sıralarında Cafer Salır’a (36) ait iki katlı evde çıkan yangında baba Cafer Salır ile anne Sadiye Salır, 5 yaşındaki oğulları Mustafa Can’ı alarak dışarıya çıktı. Baba Cafer Salır, içeride kalan çocukları Muhammet (13), Ali (13) ve Celalettin Salır’ı kurtarmak için tekrar içeriye girdi. Alevlerin tamamen sardığı odada bulunan çocuklarını kurtarmak isteyen Cafer Salır, çocuklarıyla birlikte hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince dumandan etkilenen anne ve 5 yaşındaki oğlu ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Evde yapılan incelemelerin ardından baba ve 3 oğlunun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Ön otopsinin ardından Cafer Salır ve 3 oğlunun cansız bedenleri yakınları tarafından hastane morgundan alındı. Daha sonra cenaze aracına koyulan cenazeler, ilçede bulunan Ulu Mezarlığının avlusunda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yangının Cafer Salır’ın ikiz çocukları Muhammet ve Ali’ye yeni aldığı telefonun şarjda patlamasının ardından çıktığı iddia edildi.