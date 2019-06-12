Konya'da “Yaş Meyve ve Sebze Çalıştayı”
KONYA (AA) – Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, "Havza bazlı, bölgesel ve mikro bazlı çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalarda hangi bölgelerde hangi ürünün ekileceğini yönlendireceğiz ve desteklemeleri ona göre yapacağız." dedi.
Aksu, Selçuk Üniversitesi ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün bir otelde düzenlediği Yaş Meyve ve Sebze Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, programda sektörün paydaşlarının bir araya geldiğini söyledi.
Kaynakların önemli bir kısmı ile tarım ve çiftçilerin desteklendiğini belirten Aksu, şöyle konuştu:
"Gelecek yıllar için şu anda yaptığımız çalışmalar neticesinde hangi alanda ve miktarda, ne kadar üretim yapacağımızı öngörür noktaya geliyoruz. Havza bazlı, bölgesel ve mikro bazlı çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalarda hangi bölgelerde hangi ürünün ekileceğini yönlendireceğiz ve desteklemeleri ona göre yapacağız. Yaş meyve, sebze ve gıda olsun, her konuda üreticiyi korumak zorundayız. Ticaret Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bir arada olduğu komitemizde bu sorunları konuşup çeşitli çözümler arıyoruz. Emsal niteliğinde destekler veriyoruz. Üreticiyi korurken tüketiciyi de korumak zorundayız, amacımız budur."
– "Tarımla uğraşan insanları orada tutmamız gerekiyor"
Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ise "Üretim maliyetli bir iş. Üretenin para kazanmadığı bir süreç mümkün değil. O yüzden tarımla uğraşan insanları orada tutmamız gerekiyor. Onların sorunlarına çözümler bulmak zorundayız. Üreticiye güç katacak projelere imza atmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Çalıştaya, Konya Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek, Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ile akademisyenler katıldı.
İki gün sürecek çalıştayda, üreticilerin sorunları masaya yatırılacak.
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